Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Ministerio del Interior presentó este lunes 92 propuestas que surgieron de las cinco rondas de los Encuentros por Seguridad, un espacio de diálogo que servirá como insumo para el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad, que se presentará en marzo del año que viene. El casi centenar de iniciativas gira en torno a los cinco principales problemas identificados durante esas instancias: homicidios, violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes, armas de fuego y municiones, narcotráfico, ciberdelito y fraudes informáticos.

En el diálogo participaron unas 79 instituciones, entre agencias del Estado, empresas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, think tanks y cinco partidos políticos, conformando “un espacio exitoso en convocatoria, desarrollo y producto”, valoró el ministro del Interior, Carlos Negro. El jerarca resaltó a la vez que el gobierno está “mostrando sobre finales de año que el trabajo ha sido muy fructífero, que los resultados son inocultables, que mantuvimos a la baja todos los delitos y hemos tenido mejores resultados que todo el período de gobierno anterior en nada más que nueve meses”, además de haber “descabezado a las principales bandas de narcotraficantes que tiene el país”.

Otro anuncio del gobierno llegó desde el terreno educativo porque, en el marco de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación, se definió que el año que viene se convocará a un nuevo Congreso Nacional de Educación. La convocatoria era obligatoria en cada período de gobierno, pero con la ley de urgente consideración la administración pasada lo volvió opcional y finalmente nunca lo convocó, por lo que el último se llevó a cabo en 2017. Todavía no se sabe la fecha, pero sí que se abordarán cuatro ejes temáticos: “educación como derecho”, “educación y participación”, “trayectorias educativas a lo largo de la vida”, y “nuevos desafíos educativos: virtualidad e inteligencia artificial”.

Por otra parte, el Senado se prepara para asistir este miércoles a la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el caso de las patrulleras oceánicas que está construyendo el astillero español Cardama. En ese marco, el oficialismo mantuvo este lunes una reunión previa en el Palacio Legislativo en la que, además de Lazo, participaron la bancada de senadores del Frente Amplio y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, con el objetivo de organizar las “intervenciones” y los “contenidos” que manejarán en sala, según supo la diaria. Fuentes parlamentarias detallaron que otro de los puntos fuertes del encuentro tuvo que ver con la importancia de “no entrar en el barro” durante la sesión, ya que el oficialismo entiende que cuenta con “todas las pruebas” para sostener lo inconveniente del contrato firmado con Cardama.

Además, en esta edición: no hubo acuerdo en la comisión para elegir a un nuevo comisionado parlamentario penitenciario –cargo vacante desde el 18 de setiembre tras la renuncia de Juan Miguel Petit– y la decisión pasará ahora a manos de la Asamblea General.