El ministro del Interior, Carlos Negro, participó en el cierre de los Encuentros por Seguridad, una de las fases para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad, que se presentará en marzo del año que viene. A la salida del evento, en rueda de prensa destacó que está conforme con el resultado de las dos primeras etapas del plan, que se han cumplido a “rajatabla en los tiempos previstos y prácticamente milimétricamente”.

Negro fue consultado sobre los dichos del presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, quien dijo que el jerarca fue “soberbio” al decir que las propuestas de su partido habían fracasado y se trataban de una “mini LUC”. “Nada más alejado de la soberbia, simplemente tenemos muchos años en esto y estudiando los temas de seguridad pública”, entonces, “por supuesto que tenemos opinión al respecto y la manifestamos”, apuntó.

El titular del MI puntualizó que el Plan Nacional de Seguridad Pública es una responsabilidad del gobierno, “no una asamblea”. “Estamos mostrando sobre finales de año que el trabajo ha sido muy fructífero, que los resultados son inocultables, que mantuvimos a la baja todos los delitos y hemos tenido mejores resultados que todo el período de gobierno anterior en nada más que nueve meses. Además, hemos descabezado a las principales bandas de narcotraficantes que tiene el país y vamos por más”, señaló.