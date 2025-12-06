La semana pasada, el presidente Orsi reinstaló la discusión sobre seguridad pública con su mención a la política en la materia que se lleva adelante en El Salvador. Por su lado, el Partido Nacional hizo públicas una serie de propuestas presentadas por sus delegados en los Encuentros por Seguridad convocados por el Poder Ejecutivo.

A su vez, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que el plan nacional de seguridad pública comenzará a regir el 1º de enero y también criticó algunas de las propuestas de los nacionalistas.

Sin embargo, más allá de los discursos duros de uno y otro lado, hay reconocimiento de continuidades y objetivos compartidos en muchos de los planteos del gobierno y la oposición. No es sencillo encontrarlos en las entrevistas que publicamos el sábado con el coordinador del diálogo sobre seguridad, Emiliano Rojido, y con Nicolás Martinelli, referente del Partido Nacional en el asunto, porque parecen hablar en distintos planos. Sin embargo, urge generar políticas de Estado, y eso es algo en lo que todos están de acuerdo. No debería desperdiciarse la oportunidad de coincidir en un Plan Nacional de Seguridad.

