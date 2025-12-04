Luego de la viralización de un audio en el que confesaba su escaso interés por su trabajo (“se me cae un huevo”), la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, María Eugenia Taruselli, presentó el jueves su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el jefe departamental, el nacionalista Carlos Albisu.

La salida había sido solicitada por la oposición departamental. Según informó el miércoles el semanario Brecha, el Frente Amplio cuestionó el compromiso de Taruselli con la función pública, luego de que en un audio atribuido a ella se escuchase lo siguiente: “Agarré esto porque me dijeron: ‘Si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado’. ¿Y qué hice yo? Agarro esto. A mí no me gusta Desarrollo Social, no me gusta, se me cae un huevo con Desarrollo Social, me embola. Y Carlitos lo tiene muy claro eso. Y era: o agarro lo que a mí me gusta y me corto sola, o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces, elegí Desarrollo Social. Una vez más María Eugenia se inmola”.

De acuerdo a un comunicado difundido el jueves por la Intendencia de Salto, Albisu aceptó la renuncia de Taruselli y “le agradeció los servicios prestados”, así como “la dedicación puesta de manifiesto en la tarea que venía desarrollando y su compromiso con el gobierno departamental, que inició su gestión el pasado 10 de julio”.

Según el comunicado del gobierno departamental, Taruselli sostuvo que el audio que se viralizó fue grabado sin su consentimiento “en una reunión privada de su agrupación política”. La exjerarca presentó una denuncia en Delitos Informáticos por este asunto. En el comunicado también se destaca la trayectoria de Taruselli, quien “mantuvo un compromiso total con los salteños, en particular con quienes más necesitan”.