Bomberos logró controlar un incendio forestal que afecta a 238 hectáreas en la zona serrana de la ciudad de Minas, abarcando la zona de La Coronilla y Cerro Verdún.

En la mañana del lunes, la Dirección Nacional de Bomberos informó que el fuego, que se expandió en una zona de vegetación nativa y pastizales, está controlado y “no existe riesgo inmediato para viviendas ni para centros poblados”.

De todas formas, advirtieron que aún persisten algunos focos intensos “influenciados por la topografía del terreno y las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, alta temperatura y la baja humedad”.

“Contamos con líneas de control establecidas, anclajes definidos y sectores que ya se encuentran contenidos, encontrándose el incendio dentro de estas fajas cortafuego, previamente planificadas para garantizar su eficacia”, informaron.

En la noche del domingo, Bombero trabajó en el enfriamiento de focos intensos y tareas de prevención, con personal de bomberos forestales especializados, brigadas terrestres, unidades cisterna, personal de logística y apoyo aéreo para reconocimiento y para el lanzamiento de agua.

En el lugar trabaja personal de la Dirección Nacional de Bomberos, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Aviación Policial, la Fuerza Aérea, el Centro de Comando Unificado y el Cecoed departamental, que aporta maquinaria pesada y apoyo logístico.

Bomberos pidió no acercarse a la zona para no entorpecer los trabajos de los equipos de emergencia y llamó a “extremar las medidas de prevención para evitar nuevos focos” y recordó la vigencia del decreto 245/025 que prohíbe la realización de fuegos y quemas al aire libre en todo el territorio nacional hasta el 30 de abril. La prohibición excluye fogones para cocción en camping organizados, parrilleros o predios privados, siempre que se realicen en un área desmalezada de al menos cinco metros.

La cronología de los hechos

El fuego comenzó el viernes 26 de diciembre. Sobre las 14.00, los funcionarios que arribaron al lugar encontraron un “frente de fuego de aproximadamente 60 metros, con propagación hacia viviendas ubicadas en la ladera del cerro”. Si bien en primera instancia la situación se encontraba “semicontrolada”, un cambio en la dirección del viento de noreste a noroeste lo complejizó.

De acuerdo a la reconstrucción de la DNB, a las 19.00 se logró asegurar dichas viviendas, pero permaneció en combustión “vegetación del lugar como pastizales, monte nativo, restos de poda y especies invasoras”. Las tareas se extendieron durante la madrugada y, a las 06.30 del sábado, el incendio fue dado como “circunscripto en la zona de la ladera del cerro”, por lo que permaneció personal en esa zona.

Ese día hubo una mayor intensidad del viento, lo que llevó a fuertes reigniciones en dirección al Cerro del Verdún, y también se trabajó durante toda la jornada. Sobre las 05.30 del domingo, el foco que se encontraba en propagación alcanzó un monte nativo de altura y afectó un área compuesta por “pastizales, hojarasca y material combustible fino”.