Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que lidera la búsqueda de personas desaparecidas en ese estado mexicano, confirmó a mediados de octubre el hallazgo de 44 bolsas con restos humanos en la colonia Arroyo Hondo del municipio de Zapopan. El descubrimiento de esta nueva “mega fosa clandestina” se sumó al hallazgo de otras dos en el mismo municipio durante este año: una en Nextipac, donde se ubicaron casi 90 bolsas, y otra en Las Agujas, en la que se recuperaron más de 250. Juntas, hacen que la cifra ascienda a más de 400 bolsas en lo que va de 2025. Todas están a un radio de entre diez y 20 kilómetros del estadio Akron, que será una de las sedes de la Copa del Mundo del año que viene. “Jalisco se ha convertido en un cementerio, en la fosa clandestina más grande del país”, expresó la organización en ese entonces.

Aunque los trabajos continúan en Las Agujas y en Arroyo Hondo, la fiscal Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, confirmó el jueves que, hasta esa fecha, podía afirmarse que los restos pertenecen a 93 personas. Sin embargo, la cifra podría ser algo mayor, según estimó Jaime Aguilar, integrante voluntario de Guerreros Buscadores, en diálogo con la diaria. El vocero también advirtió que el sistema médico forense “está saturado”, que el gobierno de Jalisco “desaparece a los desaparecidos” y que, con el Mundial en el horizonte, se está dando “un efecto de blanqueamiento en la ciudad”.

En el terreno nacional, la agenda política del comienzo de semana estuvo marcada por el tema seguridad, ya que el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció en la Mesa Política del Frente Amplio que el Plan Nacional de Seguridad Pública empezará a regir el 1º de enero de 2026. Luego de la reunión, en rueda de prensa, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, destacó la participación en este diálogo de “todos los partidos”, las “principales organizaciones sociales vinculadas a la materia”, la academia y la cooperación de “distintas agencias internacionales”. Según dijo Pereira, el gobierno tiene previsto presentar una síntesis de todo este proceso el lunes 8 de diciembre.

En paralelo a este anuncio, el Partido Nacional presentó una serie de medidas sobre seguridad pública, elaboradas por los delegados blancos que formaron parte de los diálogos sobre seguridad –el exintendente de Maldonado Enrique Antía y el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Matías Terra–, que le harán llegar al Ministerio del Interior en estos días. El documento propone, entre otras cosas, que “se encare y se resuelva una reforma” del Código del Proceso Penal; que se establezca la “prohibición de pernoctar o acampar en espacios públicos o entradas de lugares privados”; y “combatir la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo, los intrusos, los grafitis, la creación de basurales, la concreción de ocupaciones y la vagancia”, mediante cambios normativos.

Además, con la discusión presupuestal ya finalizada en el Senado y con todo encaminado para que no haya cambios en Diputados, el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, dijo a la diaria que la institución mantiene la “expectativa” de que en las rendiciones de cuentas se llegue al 6% del PIB para la educación y el 1% para investigación.

Hasta mañana.