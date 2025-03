Faltan menos de dos meses para las elecciones departamentales, y aunque la campaña en la capital todavía tiene intensidad baja, van apareciendo datos y señales que marcan por dónde podrá transitar la disputa. A las encuestas que indican que el Frente Amplio y su candidato Mario Bergara partieron como favoritos para ganar la Intendencia de Montevideo se le han sumado otros sondeos complementarios sobre las percepciones de montevideanas y montevideanos.

La empresa Factum encontró que aunque la mayoría piensa volver a votar al Frente Amplio, tambien está bastante desconforme con la gestión departamental. Carolina Cosse, actual vicepresidenta e intendenta de Montevideo durante gran parte del último quinquenio, atribuyó los problemas de su administración al “hostigamiento del gobierno nacional”, que su sucesor ya no debería padecer.

La encuestadora Cifra, en tanto, buscó averiguar qué problemas preocupan más en Montevideo y encontró que el primero es el de la basura, en todas las zonas de la ciudad. Cosse también habló sobre esto y apuntó a la cantidad de personas en situación de calle.

Por mi parte, y a contrapelo de la encuesta, creo que ese es el principal problema de nuestra ciudad, aunque no por su relación con la suciedad. Por eso, y aclarando que comprendo que no es sólo competencia del gobierno departamental, me permito recomendarles un artículo que publicamos en el suplemento Habitar, en el que Fiorella Ciapessoni habla de la cantidad de personas en situación de calle como la expresión de una importante crisis social que exige acciones tan complejas como inmediatas.

