Un auto caro

El episodio de la compra, por parte del presidente Orsi, de una camioneta Hyundai Santa Fe, tasada en aproximadamente 75.000 dólares, resistió al cambio de mes. El sábado de la semana pasada, Orsi dio las primeras explicaciones sobre la rebaja de 25.000 dólares que le proporcionó el concesionario, pero la idea principal (“cuando hay descuentos, yo me tiro de cabeza”) no convenció a todo el mundo.

El lunes se dirigió a la ciudadanía con un video, en el que buscó aclarar su relación con la automotora Oliva y negó que hubiera una conexión entre el favor y la elección de un Hyundai para el desfile de asunción del 1° de marzo de 2025, como se apuntaba en la investigación periodística que inició el episodio. Minutos después de que se lanzara el video, circuló una información de Búsqueda que indicaba que parte del pago de Orsi a la automotora incluía otro vehículo, que había sido donado por una segunda empresa de venta de automóviles a su campaña electoral de 2024.

El martes, el presidente volvió a dar explicaciones, esta vez en la Torre Ejecutiva y ante un grupo reducido de periodistas, entre los que se encontraba nuestra directora. Allí anunció que donaría la camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública para el transporte de escolares.

Las idas y vueltas provocaron críticas de la oposición y también reparos dentro del Frente Amplio. El presidente admitió que tal vez hubo errores en la comunicación de su parte.

La Jutep, en tanto, comenzó a tratar las denuncias que recibió por el caso.

En nuestro editorial, apuntamos a lo que significa para el sistema político este episodio y a lo que reveló sobre las carencias en los controles de la financiación de los partidos.

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