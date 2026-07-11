Legisladores de la Coalición Republicana, el 9 de julio, en el Parlamento.

Nada se rinde

El jueves, el anuncio conjunto de los partidos Nacional, Colorado e Independiente de que no votarán la Rendición de Cuentas enviada por el gobierno al Parlamento causó conmoción en el oficialismo, que venía centrando su visión de los próximos meses en las mejoras en protección a la infancia, reforzamiento de la seguridad pública, incrementos para la educación y atención a las personas que viven en la calle.

La primera reacción de los dirigentes frentamplistas fue señalar la responsabilidad de la oposición si estos proyectos quedan truncos, pero, en paralelo, se avizoran dos vías de negociación. Por un lado, como ha ocurrido en situaciones similares, se considera negociar con Cabildo Abierto, aunque hay señales de que el partido de Manini Ríos planteará condiciones inaceptables para la izquierda.

Otros, en cambio, confían en que se llegará a acuerdos con representantes del interior del país, dado que hay varios intendentes y dirigentes departamentales que muestran mayor predisposición al acuerdo que los líderes partidarios de alcance nacional. También en el Senado hay figuras de los partidos tradicionales que no están cómodos con proyectar una imagen de obstáculo a políticas de orientación social.

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