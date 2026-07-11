Rendición de Cuentas: FA ve chances de negociación en diputados del interior y la coalición anuncia su primera propuesta

El miércoles la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes recibió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la primera delegación en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025. Un día después, los partidos Nacional, Colorado e Independiente anunciaron que no darían su voto en general a la iniciativa del Poder Ejecutivo. El mismo jueves, el oficialismo -que necesita dos votos para alcanzar la mayoría en la cámara baja- respondió acusando al bloque opositor de afectar las prioridades marcadas por la población: primera infancia, situación de calle, seguridad pública y educación.

En un clima convulsionado, marcado por intercambios a través de redes sociales, el viernes el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, volvió a cuestionar a los tres partidos que anunciaron su postura contraria a la iniciativa presupuestal. Apuntó a que este tipo de cosas son las que “desencantan a las personas con la política” y acusó al expresidente de la República Luis Lacalle Pou de ser uno de los responsables de la decisión, en su calidad de “jefe simbólico”.

La polarización generada a partir del anuncio del jueves dejó por fuera a cuatro representantes, dos de Cabildo Abierto (CA) y dos de Identidad Soberana (IS). Si bien en el caso del partido liderado por Guido Manini Ríos aparecía el antecedente de haber dado los votos necesarios para aprobar las modificaciones impositivas previstas en la ley de Presupuesto, no quedaba del todo claro el talante de cara a esta nueva instancia. El viernes, en rueda de prensa, finalmente el diputado Álvaro Perrone anunció que su partido va a “escuchar” todo el proceso de tratamiento y va a apostar a que el gobierno tenga “amplitud de negociación”. Destacando la importancia de “las asignaciones a los hogares más pobres y a los niños más pobres”, así como también el descuento del IVA en la compra de materiales a las cooperativas de vivienda, Perrone anunció que CA no se va a poner en una “postura de exigir”. Marcó, sin embargo, que “hay un reclamo” de parte de la sociedad alineado con la idea de que “tenemos un Estado muy grande y que hay que empezar a revisar”. “El gobierno es mano, con base en eso vamos a plantear”, concluyó sobre la postura de su partido, y dejó claro que el anuncio de los otros partidos de la oposición lo “alejó muchísimo” de la Coalición Republicana.

Con la puerta abierta de CA para la votación en general de la Rendición de Cuentas, el oficialismo también conoció este viernes la postura de IS. En rueda de prensa, el líder del partido, Gustavo Salle, calificó la iniciativa del Poder Ejecutivo como “un bochorno” y apuntó contra “exención tributaria a la corporación extranjera UPM”. Asimismo, se refirió a que el incremento de 31 millones de dólares para la primera infancia es “lo que costó el homenaje a Mujica para seis tamberos”, en referencia a la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización de los padrones conocidos como estancia María Dolores.

Este resumen da cuenta de lo que sucedió en tres -porque la Rendición de Cuentas entró a comisión formalmente el martes- de los 45 días hábiles que constitucionalmente tiene la Cámara de Representantes para tratar la iniciativa. Qué sucederá en los 42 restantes es lo que las distintas bancadas se plantean resolver; ya aparecen pistas.

Oficialismo y las claves de la negociación

Luego de expresar su “sorpresa” por el anuncio realizado por parte de la oposición, pero también después de resaltar que empezaría a “tender puentes” para lograr los dos votos necesarios para la aprobación de la Rendición de Cuentas, el oficialismo empieza a definir los próximos pasos. El diputado e integrante de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda Alejandro Zavala detalló a la diaria que previo a este episodio ya se venía dialogando tanto a nivel de cámara como con las estructuras partidarias.

En este nuevo escenario, destacó la importancia que pueden llegar a tener los “vínculos personales” existentes con los legisladores opositores. Asimismo, marcó que no se cambia la “estrategia”, que es siempre de promover el diálogo con todos los actores. “La lógica y la dinámica es la de la conversación cotidiana”, puntualizó Zavala. Sin embargo, se detuvo en la incógnita relativa de que si los partidos que anunciaron que no apoyarán la iniciativa, van a establecer “una suerte de mandato” que obligue a sus legisladores a no desprenderse de esa visión.

De no estar planteado este escenario, fuentes frenteamplistas detallaron a la diaria que “la clave” puede estar en los diputados opositores del interior y la negociación a partir de sus demandas. Consultado sobre esto, el presidente de la Comisión de Interior del FA, el senador Aníbal Pereyra, reconoció a la diaria que antes del anuncio de las últimas horas desde el oficialismo se venía teniendo “todos los días conversaciones con legisladores, particularmente diputados del interior del país, que tienen propuestas para incorporar o trabajar en la Rendición de Cuentas”.

Fernando Pereira en la sede del Frente Amplio. Foto: Rodrigo Viera Amaral

¿La clave en el interior?

El exintendete de Rocha marcó que hay muchos de los diputados opositores del interior “que no salen en la foto” de la conferencia de prensa en la que se anunció que no se votaría la Rendición de Cuentas. En ese sentido, son varios los diputados del interior -blancos y colorados- que no salieron en la foto. Uno de ellos es Fermín Farinha, quien pertenece al sector del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que se ha desmarcado de la postura de una oposición “reactiva” y ha llamado a poner sobre la mesa ideas.

Consultado por la diaria sobre si se abre a una posición de negociación con el oficialismo, Farinha cuestionó, por el contrario, la falta de “acción propositiva del gobierno para ir a buscar esos votos en la oposición”. Asimismo, aseguró que el escenario se ve complicado por una exposición del MEF que hace referencia a la creación de 26.000 puestos de trabajo y se olvida que eso nada tiene que ver con “la realidad al norte del Río Negro”. “Le planteamos al ministro [de Economía, Gabriel Oddone] por qué en esta Rendición de Cuentas, y sobre todo en la modificación presupuestal, no hay un adelanto de las obras de inversión pública”, sumó Farinha como otro de los temas importantes para alguna de las zonas del interior del país, más allá de la profundización de las políticas de frontera.

“Mi posición es proactiva en meterle mano a la Rendición de Cuentas, en meterle mano a las políticas para que se atienda puntualmente estas asimetrías territoriales”, concluyó el diputado sanducero, quien de todas formas le sacó gravedad a la no votación en general de la iniciativa presupuestal, posición que recordó que ha tenido “históricamente” el FA. “Tengo pedidos de informe sin contestar, tengo exposiciones escritas sin contestar, tengo planteos sin contestar, lo hemos reclamado”, enumeró Farinha haciendo énfasis en la falta de actitud propositiva del gobierno hacia el interior del país. En esto coincidió el diputado rochense Fabricio Núñez, quien fue de los que no salió en la foto y recuerda que votó el 87% de la ley de Presupuesto.

“Antes del presupuesto, había una actitud proactiva del gobierno con los legisladores todos, te respondían cosas, te decían que sí o que no, después de eso ha cambiado”, cuestionó en diálogo con la diaria el legislador rochense. Más allá de eso, para Núñez el anuncio de la no votación en general es “una muestra de seriedad” que da cuenta de un bloque opositor unido. Sin embargo, también reconoció que “corta la posibilidad” de que como diputado del interior “pueda negociar cosas”. En ese sentido, subrayó que en lo personal “venía trabajando” fondos para la Universidad Tecnológica de Rocha. “Nosotros no vamos a cerrar una cortina y decir no vamos a votar nada, nosotros vamos a acompañar probablemente artículos particulares y algunos lo vamos a modificar”, planteó, dejando por fuera la votación en general.

Coalición Republicana: propuesta y respuesta

Ante lo que entiende fue una reacción “destemplada” e “inmadura” del oficialismo, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, subrayó a la diaria la necesidad de “demostrar” que “no es un drama” como se plantea que no se voten los 31 millones de dólares incrementales para la primera infancia. Como ejemplo, propuso que el Poder Legislativo podría “resignar” los diez millones de dólares dispuestos para la ampliación del edificio anexo del Palacio Legislativo.

“Con esto financiamos un tercio de la nueva asignación unificada para la primera infancia, los otros dos tercios significan el 0,08% del presupuesto nacional, por lo cual no parece que fuera a tener el gobierno ningún tipo de problema”, comentó. Agregó que el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez “recogió el guante” y la semana próxima lo planteará “formalmente” en la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo. “El gobierno tiene el dinero y las herramientas legales y administrativas como para disponer hoy de los 31 millones de dólares; no tiene nada que ver en esto la oposición ni la Coalición Republicana y su decisión de no votar la Rendición”, enfatizó Sotelo. Detalló que entre lo que viene en la iniciativa presupuestal “aparecen iniciativas, propuestas, gastos, asignaciones de rubro, que no son netamente presupuestales y que perfectamente se pueden tratar o bien en un proyecto de ley común en cualquier momento del ciclo electoral, o bien resolverse en el área administrativa del Estado”.

“La asignación de recursos tiene que ir por ley de Presupuesto o por rendiciones de cuenta”, planteó contrariamente Zavala. “No es posible aumentar las transferencias para la infancia ni crear 300 cargos de policía sin ley presupuestal”, complementó. El diputado recordó que el Poder Ejecutivo solo tiene el 5% del Presupuesto Nacional para “refuerzo de partidas”. Agregó que la propuesta de Sotelo sobre los fondos del Palacio Legislativo implica enviarlos a Rentas Generales, pero no “asignarlos” a un aumento de los “montos de la transferencia” para lo que se necesita la Rendición de Cuentas.