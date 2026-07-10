FA cuestiona a la coalición por Rendición de Cuentas: “No es un palo en la rueda del gobierno, es un palo en la vida de la gente”

Tras el anuncio de blancos, colorados e independientes de que no votarán la iniciativa, los diputados frenteamplistas recordaron que solo van dos días de tratamiento y anunciaron que insistirán en “tender puentes”.

En el mediodía de este jueves el edificio anexo del Palacio Legislativo fue sede de un anuncio importante para las expectativas del gobierno: la bancada de la Coalición Republicana (CR) –blancos, colorados e independientes– anunciaron que no votarán la Rendición de Cuentas 2025. El proyecto entró oficialmente el martes a la Cámara de Representantes, lugar donde el Frente Amplio (FA) necesita al menos dos votos opositores para lograr una aprobación. En este sentido, la posición de la CR implica acotar los caminos para el pasaje de la iniciativa a la cámara alta, donde el oficialismo sí posee una mayoría propia. En ese escenario, la bancada de diputados frenteamplista respondió también en una conferencia de prensa sobre el final de la tarde del jueves.

“Estamos muy sorprendidos con la resolución que acaban de comunicar”, reconoció el diputado Sebastián Valdomir. Sumándose a esto, el coordinador de bancada Carlos Varela resaltó como “absolutamente inédita” la posición del bloque opositor, que decidió comunicar su negativa al segundo día de 45 previstos por ley para el tratamiento en la cámara baja. Asimismo, el representante cuestionó que en la misma comunicación de la CR se haya hablado de eventuales “modificaciones” al articulado, cuando en realidad esto “es imposible” si el proyecto no se aprueba en general.

“Actúan en forma irresponsable y les generan a otros sectores políticos la responsabilidad de asegurarle –no al gobierno, sino a la gente– la Rendición de Cuentas, con todo lo que esto implica”, resaltó Varela sobre el punto. En la misma línea, concluyó: “No es un palo en la rueda del gobierno, es un palo en la vida de la gente”.

Lo que queda por el camino

Las prioridades marcadas en la Rendición de Cuentas por el gobierno son la pobreza infantil, la seguridad pública, la situación de calle y la educación. Deteniéndose en esos puntos, Valdomir recordó que la no aprobación en general del proyecto implicará que no se efectivicen refuerzos a partir del 1° de enero de 2027, pero también otros que estaban previstos para 2028 y 2029.

“A los gurises y gurisas pobres que iban a recibir a partir del 1° de enero de 2027 un refuerzo, hoy se les acaba de borrar de un plumazo esa posibilidad”, resumió Valdomir, concentrándose en los incrementos previstos a través de la unificación de las transferencias para la primera infancia.

“Con qué cara ahora van a preocuparse y hablar de la seguridad pública cuando se acaba de coartar la posibilidad de que entren 300 nuevos efectivos policiales y de que haya nuevo equipo –nuevos móviles y nueva tecnología– para estar desplegando un operativo de seguridad mucho más contundente contra el narcotráfico y el crimen organizado”, agregó, en referencia al refuerzo previsto para el Ministerio del Interior.

“Nos preguntamos con qué cara le van a decir a la población que les preocupa la situación de las miles de personas que viven en la intemperie cuando se le acaba de birlar al Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de tener un refuerzo para seguir ampliando los refugios las 24 horas y las posibilidades de inserción laboral”, sumó Valdomir sobre otra de las prioridades.

Seguir y “tender puentes”

“La bancada lo que ha resuelto es que va a continuar –en el segundo día de 45 en la Cámara de Diputados– recibiendo a las delegaciones del Poder Ejecutivo, escuchando los incisos”, sintetizó Valdomir sobre el posicionamiento en el nuevo escenario. Reconoció, en ese sentido, que en la tarde de este jueves ya se le dijo que no al “pedido particular” del Tribunal de Cuentas –que fue recibido por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda– como consecuencia de que sin la votación en general es imposible sumar “aditivos” y “sustitutivos”.

“Hoy comienza un camino en el que nosotros no cerramos, insistiremos en tender puentes, en negociar, en conseguir las mayorías necesarias”, puntualizó Varela. “Seguramente [las organizaciones sociales], les van a exigir que les aseguren los beneficios que establece la Rendición de Cuentas, y apostamos a que esa sensibilidad, la institucionalidad, pueda generar una actitud diferente”, sumó. Puntualizó que se hablará con Cabildo Abierto e Identidad Soberana, partidos que en su conjunto suman cuatro representantes. “Sabemos que hay problemas en nuestro país, y por supuesto que todo diálogo está abierto, tenemos la apertura máxima por parte de toda la bancada oficialista para alcanzar la negociación posible”, reforzó la diputada Julieta Sierra. “No vamos a tener la misma actitud mezquina de cortar un diálogo en ningún momento, mucho menos cuando esto recién está empezando”, concluyó.