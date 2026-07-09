Orsi sobre su deuda del Impuesto de Primaria: “Tengo que tener más cuidado”

“Es un tema, a veces, tener claro todo lo que tenés que hacer. Son procesos que son lentos y uno a veces se deja estar”, expresó el presidente de la República.

“Lo resolvimos, por suerte lo resolvimos”, dijo este jueves el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Colonia cuando fue consultado sobre su deuda de 5.609 pesos del Impuesto de Primaria. Este lunes, Radio Carve informó que el presidente tenía la deuda vencida desde enero de 2025 de una casa que adquirió en 2024 y también la primera cuota de 2026.

Consultado sobre qué le dejó lo que generó la noticia, Orsi respondió: “Tengo que tener más cuidado, tenés que estar atento”. “Es un tema, a veces, tener claro todo lo que tenés que hacer. Son procesos que son lentos y uno a veces se deja estar”, expresó.

“Todos los uruguayos, y fundamentalmente los que tenemos responsabilidades, tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas”, subrayó Orsi. Además, sobre si este tipo de episodios impactan en su nivel de aprobación como presidente, contestó que “capaz que sí”, pero que, de todas formas, “lo que más tiene que impactar” es que “cumpla” con sus “obligaciones” y “eso está pasando”.

A su vez, este jueves, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, responsabilizó a la secretaría personal del presidente por los atrasos tributarios. En diálogo con Informativo Sarandí, Sánchez dijo que “obviamente son errores que hay que resolverlos rápidamente” y que “el presidente los está resolviendo”.

“Obviamente ahí hay más responsabilidad de su secretaría, que es la que lleva adelante muchas cosas. Imagínense que el presidente no está mirando y llevando las cuentas personales cuando tiene que dirigir un país”, dijo Sánchez, pero reconoció que el atraso “está mal” y que este tipo de episodios se deben resolver de mejor manera. De todas formas, consideró que “hay que poner el foco en los grandes problemas del Uruguay”.