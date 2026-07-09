“Adulonería política” y “mente menor”: senadores del Partido Nacional cuestionaron el proyecto de ley de Perrone para la Fiscalía

El presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que “ya está rayando el bochorno que el sistema político no sea capaz de ponerse de acuerdo”.

La propuesta del diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone para que, en aquellos casos en los que la conducción de la Fiscalía General de la Nación quede a cargo de un subrogante, el mismo sea definido por sorteo y que, a su vez, rote cada seis meses, no cayó bien en el resto de la oposición. El miércoles, minutos después de que el cabildante presentara el proyecto de ley, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi dijo que “hay que exigirle” al presidente de CA, Guido Manini Ríos, que se pronuncie sobre “si respalda o no la conducta de Perrone”.

Este jueves, en una rueda de prensa, Bianchi complementó: “Si Manini se pronuncia a favor de ese proyecto que presentó Perrone, vamos a ver cómo nos relacionamos de ahora en más con Manini”.

La senadora nacionalista recordó que Perrone estuvo presente en la conferencia de prensa en la que, en marzo de este año, la Coalición Republicana –integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente– anunció que Ferrero seguirá en el cargo hasta 2030. La designación de un nuevo fiscal de Corte exige una mayoría especial de dos tercios en el Senado, que el Frente Amplio (FA) no tiene por sí solo.

Asimismo, Bianchi calificó la iniciativa presentada por Perrone de “un disparate”, ya que el titular de la Fiscalía “es un cargo importantísimo dentro del Estado”. “¿Ustedes imaginarían lo que sería tener por sorteo y cada seis meses un fiscal general diferente? Eso se le puede ocurrir a una mente menor que está seguramente buscando algún otro tipo de ventajas, que no sé cuáles son, porque si supiera, las diría”, remató.

Por su parte, Sergio Botana, también senador del PN, consideró que el planteo de Perrone es “una verdadera vergüenza”, algo “impropio de cualquier ciudadano que crea en el buen funcionamiento institucional del país”. En una rueda de prensa, Botana dijo que el propósito del proyecto es “generar una adulonería política con el gobierno”. Con respecto a la postura de Manini Ríos, manifestó: “Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero estas cosas no se hacen. Esto no se hace. Esto es blanco y negro”.

En declaraciones a Telemundo, Manini Ríos dijo que “ya está rayando el bochorno que el sistema político no sea capaz de ponerse de acuerdo y lograr las mayorías especiales que requiere la ley para nombrar un fiscal de Corte titular”. “Es bastante lamentable”, afirmó. “Si el problema es Mónica Ferrero, a quien yo respeto, y además todo el entorno de lo que le ha pasado en los últimos tiempos y su lucha contra el narcotráfico, que yo lo respeto y lo reconozco, creo que este proyecto puede salir adelante con la precisión de que va a entrar a regir una vez que esta fiscal complete el período al frente de la Fiscalía en forma interina, como está ahora”, sugirió el exsenador.

Por su parte, el senador del Partido Colorado (PC) Andrés Ojeda recalcó en una rueda de prensa que la Coalición Republicana “respalda total y absolutamente a la fiscal antinarco Mónica Ferrero”. “Obviamente pretendemos que ella sea la fiscal titular, y verá el diputado Perrone si vota un proyecto de estas características”, comentó. Y agregó: “Yo le pedí que tratásemos de que un proyecto de estas características y de esta delicadeza tuviese como requerimiento para votarse que tenga más votos que la mayoría simple necesaria”.

El senador del PC Pedro Bordaberry, en tanto, expresó en X que “sacar a la fiscal Mónica Ferrero de su cargo hoy no solo es aceptar la injerencia política en la Fiscalía General de la Nación y ser funcional a una estrategia de control político sobre esta”, sino también “ceder ante los que atentaron contra ella y su familia y pretendían lo mismo: sacarla de su cargo”, en referencia al atentado contra Ferrero en setiembre del año pasado.

El fiscal de Corte “tiene roles mucho más amplios”

Consultado al respecto, el senador del FA Eduardo Brenta dijo en una rueda de prensa que el oficialismo respeta “muchísimo el rol que ha jugado la fiscal Ferrero en la lucha contra el narcotráfico”. Sin embargo, afirmó que el titular de la Fiscalía “tiene roles que son mucho más amplios”.

Con relación al proyecto de Perrone, el legislador frenteamplista dijo que la iniciativa “tiene similitudes” con la propuesta que, semanas atrás, hizo la Vertiente Artiguista –su sector–, que había planteado modificar la normativa vigente para que el fiscal de Corte subrogante se defina por sorteo.

Brenta apuntó, además, que en el período pasado, en la Rendición de Cuentas de 2022, se le adjudicó a las fiscalías penales de Montevideo la competencia de subrogar al fiscal de Corte. En ese momento, se dispuso que el cargo se defina “en función de la mayor antigüedad en el cargo de fiscal de Montevideo en cualquier materia”. “Ya en ese momento la más antigua era la fiscal Ferrero, por lo cual ese artículo tenía nombre y apellido”, afirmó.