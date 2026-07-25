El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el 23 de julio, en Filipinas.

Estados Unidos ve terroristas

El 16 de julio se supo que el responsable de la política exterior estadounidense, Marco Rubio, había organizado una cumbre en Washington para organizar el combate del “resurgimiento del terrorismo político”. Por entonces, fue noticia en nuestro país la participación de un diplomático uruguayo en el encuentro, ya que en un tramo de su discurso orientado al repaso histórico, el hijo de exiliados cubanos en Miami hizo referencia a distintos movimientos armados de los años 1960 y 1970 e incluyó a Tupamaros. Como sabe la mayoría en Uruguay, el grupo político está integrado desde hace cuatro décadas en la vida democrática y es el núcleo desde el que se formó el Movimiento de Participación Popular, el sector mayoritario del Frente Amplio (FA), hoy en el gobierno.

Desde el FA se repudió el encuentro, pero el asunto cobró mayores proporciones cuando se supo que quien participó del encuentro en representación del país había sido el embajador uruguayo en Washington, Daniel Castillos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, confrontó entonces con la postura de su par estadounidense. “No admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera”, declaró. El malestar entre dirigentes frenteamplistas persiste.

El jueves, el gobierno estadounidense anunció algunas medidas prácticas relacionadas con el encuentro, que incluyen “una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”, y que aplicará sobre aquellos que “hayan apoyado o incitado a cometer actos de terrorismo, hayan respaldado actividades delictivas violentas, hayan participado en sabotajes económicos, hayan financiado, reclutado o prestado apoyo logístico a acciones violentas o criminales cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines y/o hayan facilitado la convergencia de redes terroristas de extrema izquierda y otras redes afines con el fin de llevar a cabo acciones violentas”.

Nuestro editorial pone en contexto actual e histórico este y otros anuncios recientes del gobierno estadounidense.

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