Deportados problemáticos

El miércoles The New York Times informó que Uruguay estaba negociando con el gobierno estadounidense la acogida de personas expulsadas de ese país.

Fuentes de cancillería y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmaron la existencia de conversaciones, y ello generó el rechazo de organizaciones sociales y de varios dirigentes del Frente Amplio, incluidos algunos del mismo sector que el presidente Yamandú Orsi, como el senador Daniel Caggiani, quien dijo que “no es una política de Uruguay ser el basurero de la administración Trump”. Desde la oposición, en cambio, no hubo una condena uniforme a las conversaciones.

El viernes, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo a la diaria que la fuerza política solicitó información al gobierno y transmitió la necesidad de que se mantenga la línea tradicional de la política exterior uruguaya sobre asilo a refugiados.

Nuestro editorial pone en contexto lo poco que se conoce de la iniciativa en el marco de los cambios que el gobierno de Donald Trump busca imponer en las relaciones internacionales.

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