Al borde de la paz

Pronto se cumplirán cuatro meses desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, lo que desencadenó un conflicto que atraviesa a toda la región de Oriente Medio. Desde hace semanas, el presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia alternativamente nuevas amenazas al enemigo y la firma de un acuerdo de paz. Así fue también durante la reciente cumbre del G7 en Francia, en la que anunció bombardeos sobre Teherán, pero a las pocas horas firmó a distancia un memorando que prepara las negociaciones con el régimen de los ayatolás.

Lo que se fue conociendo de ese preacuerdo no indica que haya habido una victoria estadounidense, como proclamaba Trump, sino un delicado proceso en el que Irán se compromete a diluir su combustible nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas y la creación de un fondo de reconstrucción de infraestructura cuya financiación todavía no es clara. El punto fundamental, que Trump destacó como clave para revertir una depresión económica global, es la apertura del estrecho de Ormuz.

El viernes era el día anunciado para sellar presencialmente el acuerdo de paz en Suiza. Pero nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbollah anularon la ceremonia, ya que Irán sostiene que el de Líbano es otro frente de la guerra que se busca terminar y reclama el cese de las hostilidades también allí.

También pasó en estos días

En esa reunión del G7 tambień estaba presente el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien hizo una alocución en contra del proteccionismo económico y el unilateralismo diplomático. En el frente interno, Lula recibió el respaldo de los sondeos de opinión, que indican que amplió su ventaja sobre su posible rival en las elecciones de noviembre, Flávio Bolsonaro.

En nuestro país, cobró notoriedad la muerte de un adolescente durante un operativo policial en el barrio Borro. El nuevo jefe de Policía montevideano sostiene que se actuó dentro del protocolo. Por estas horas, el ministro del Interior adelantó que las cifras de muertes y heridas por armas de fuego serán más altas en el segundo trimestre. Lo hizo en el Parlamento, donde también se tramita un proyecto de control de armas.

También en el Legislativo se negocia la próxima Rendición de Cuentas; el director de la OPP afirmó que habrá incrementos relevantes, mientras que el secretario de la Presidencia se reunión con los diputados oficialistas; quedan dos semanas para resolver el tema.

En Canelones, el legislativo departamental aprobó la construcción de un megaproyecto edilicio en Ciudad de la Costa: 21 torres de 11 pisos.

La ministra de Transporte, por su parte, anunció que se evalúa aplicar mecanismos de incentivo, y no de penalización, para que los camioneros se adecúen a los nuevos controles de transporte.

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