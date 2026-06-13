Nuevos autoconvocados

Como en 2018, en estos días concitó atención un movimiento que se define como de “autoconvocados”. En este caso, se trata de propietarios de camiones que desde el lunes se concentraron e hicieron cortes de ruta en 31 puntos del país. Protestan por la suba de los combustibles –aunque no se conoce el desenlace del conflicto bélico que determina los precios mundiales- y por la implementación de nuevos controles de circulación y seguridad.
La “guía de control de carga” se viene negociando entre las autoridades del Ministerio de Transporte y la Integremial de Transporte Profesional de Carga, pero estos autoconvocados afirman que la patronal no los representa. La patronal, por su parte, permitió a sus asociados sumarse a las protestas.
El jueves, un centenar de dueños de camiones se concentraron en Montevideo, donde se reunieron con varios dirigentes del Partido Nacional y uno del Partido Colorado.
El PIT-CNT, por su parte, denunció agresiones de estos autoconvocados contra trabajadores del transporte, y comenzó a hablarse de lockout patronal.
El viernes, el presidente Orsi recibió a los manifestantes.
También pasó en estos días
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Para leer con tiempo
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