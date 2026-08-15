Están los votos

Los ecos del discurso de Luis Lacalle Pou en el acto por los 190 años del Partido Nacional marcaron el arranque de la semana, pero se agotaron rápidamente. El martes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el gobierno daría una respuesta a los planteos de Cabildo Abierto para votar la Rendición de Cuentas “en el correr de las próximas 48 horas”. Dicho y hecho, el líder cabildante, Guido Manini Ríos, anunció el jueves que su partido garantizará la aprobación en general del proyecto, instancia prevista para el próximo lunes en la Cámara de Diputados. Para despejar cualquier duda, Manini Ríos se mostró junto a los dos diputados cabildantes, Silvana Pérez Bonavita y Álvaro Perrone.

En la negociación el Poder Ejecutivo terminó contemplando la mayoría de las propuestas de Cabildo, entre ellas, el blindaje del presupuesto militar y un conjunto de cambios vinculados a la reforma que se propone para las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

Con respecto a esto último, Cabildo logró duplicar (de 20% a 40%) el porcentaje de la asignación que se dejará de pagar en caso de constatar incumplimientos de las contraprestaciones ⎼por ejemplo, ir a la escuela⎼, y también que la transferencia se haga a través de la Tarjeta Uruguay Social, descartando la opción del efectivo. Ambas cosas van en contra de cambios que pretendía y había defendido especialmente el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Después del anuncio de Manini Ríos, Sánchez reconoció que no todos los puntos dejaron plenamente satisfecho al gobierno, pero esto “forma parte de cómo se negocia”.

Además, Cabildo consiguió el compromiso del gobierno de aumentar el salario de la tropa en la Rendición de Cuentas del año que viene y de tratar, en un plazo de seis meses, el proyecto de ley para deudores de bajos recursos. Pero no a todo se dijo que sí: la propuesta cabildante de gravar temporalmente al sistema financiero quedó por el camino.

Para el politólogo Jonathan Rodríguez Barreto, con esta resolución Cabildo procura retornar a sus orígenes, cuando se presentaba como un “partido orejano”, sin olvidarse de las “cuentas viejas” que tiene con sus exsocios de gobierno.

De este modo, gracias al acuerdo alcanzado entre el gobierno y Cabildo (el tercero de este tipo en lo que va del período), la Coalición Republicana podrá acompañar efectivamente la mayoría de los artículos de la Rendición de Cuentas, tal como varios de sus integrantes se encargaron de resaltar en el transcurso de la semana.

Frente a la “carencia anímica”

Una de las noticias negativas para el gobierno fue el 57% de desaprobación que difundió Opción. Una vez más, se registró un aumento del descontento entre los votantes frenteamplistas.

La situación está intentando ser abordada desde la orgánica partidaria. Esta semana, “El FA te escucha” se desplegó, en una fría noche de invierno, en varios puntos de Montevideo. la diaria estuvo presente en una de las reuniones, en la que un puñado de militantes hicieron catarsis en compañía del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. Todo esto, así como la incidencia no menor de la coyuntura internacional, fue analizado por Marcelo Pereira en su columna.

El gobierno también recibió críticas del PIT-CNT, que en un acto en las afueras del Palacio Legislativo le volvió a pasar factura por la reciente decisión sobre las AFAP y apuntó contra las “vacaciones fiscales” de los multimillonarios. Arim fue el jerarca que recogió el guante.

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