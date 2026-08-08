El ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la Comisión de Presupuesto integrado con Hacienda de Diputados, el 7 de agosto, en el Parlamento.

Una vez más, Cabildo Abierto

La etapa de las comparecencias, en la que cada ministerio defiende su gestión y justifica los artículos incluidos en la Rendición de Cuentas, se cerró el viernes con la ida del equipo económico al Parlamento. El oficialismo todavía no ha logrado asegurar la aprobación en general del proyecto. Nuevamente, como pasó con el presupuesto, la llave la tiene Cabildo Abierto, con sus dos determinantes votos en la Cámara de Diputados.

El líder cabildante, Guido Manini Ríos, le entregó esta semana al presidente Yamandú Orsi por escrito las “bases” para acompañar la iniciativa, que van desde subir un 50% las asignaciones familiares hasta el blindaje del presupuesto militar. Para el financiamiento, el planteo es gravar de manera temporal al sistema financiero, algo que parece lejano a la línea del ministro Gabriel Oddone. Aunque a la salida de la reunión con Orsi el excomandante en jefe del Ejército se mostró optimista, al día siguiente Oddone afirmó que cualquier iniciativa de ese tipo “debería ser objeto de una ley aparte”.

En la lista de Manini Ríos no figuran algunas de las ideas que en su momento compartió el diputado cabildante Álvaro Perrone, como la eliminación de la Institución de Derechos Humanos o la excarcelación de los represores de Domingo Arena. Recién llegado de Israel, Perrone, que no fue a la reunión con Orsi, insiste en que todo se definirá “después de que se vote en la comisión”, lo que ocurrirá la próxima semana. En el oficialismo hay dudas sobre con quién de Cabildo hay que negociar.

Hasta ahora, la Coalición Republicana se mantiene sin fisuras en su rechazo al proyecto, a pesar de las fichas que el Frente Amplio había puesto en algunos diputados del interior.

Al cierre de su exposición en el Parlamento, Oddone abogó por que la oposición participe en el tratamiento del proyecto, ya que “cualquier cosa que surja va a constituir una mejora respecto de una discusión que quede más acotada o más cerrada entre un grupo más chico, porque seguro hay cosas para mejorar”.

“El destino del país está en juego”

Fuera del Parlamento, el miércoles, el canciller Mario Lubetkin reiteró que aún “no hay ninguna propuesta en la mesa para discutir” respecto a la eventual llegada de migrantes deportados de Estados Unidos. Horas después, sin embargo, Búsqueda informó que a fines de julio Uruguay recibió una propuesta de “entendimiento” por parte de la administración de Donald Trump. Los legisladores del Frente Amplio no habían sido informados sobre esto, lo cual, según supo la diaria, profundizó el malestar con Lubetkin.

Desde la cancillería se reafirma que no se trata de un “documento”, sino de un “insumo”, y que con Estados Unidos no hay una “negociación”, sino un “diálogo”. Orsi, en tanto, dijo que “el destino del país es el que está en juego” en este tema.

Por otra parte, ese mismo día, Lubetkin dijo que Uruguay “está a disposición de dar una mano” en el conflicto diplomático entre Brasil y Argentina, que en estos días escaló al extremo del retiro de los respectivos embajadores.

A dos meses de las elecciones, en las que el presidente Lula va por la reelección ante el hijo de Jair Bolsonaro, la contienda electoral ya se ubica en el primer puesto de la agenda política regional y su resultado afectará “la relación de fuerzas entre el progresismo y las derechas, así como la capacidad de incidencia imperialista por parte del gobierno estadounidense que preside Donald Trump”, analiza Marcelo Pereira en su columna.

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