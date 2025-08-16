Las dos cámaras del Parlamento tuvieron protagonismo en estos días. El martes los diputados aprobaron, por amplia mayoría, el proyecto de ley de eutanasia.
Se trata de un proyecto de raigambre liberal –su impulsor inicial fue el colorado Ope Pasquet, que hoy ya no ocupa banca alguna, y luego fue modificado principalmente por el frenteamplista Luis Gallo– y la izquierda lo votó en bloque, mientras que los representantes de centro y de derecha dividieron sus preferencias.
Aunque el debate entre los diputados no fue todo lo claro que podría haber sido, la posibilidad de enfrentar una muerte digna amplía la expansión de derechos que tuvo un pico en la década pasada.
El miércoles comenzó la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores para destinarla a emprendimientos de lechería con apoyo estatal. Aunque la discusión rozó el problema de fondo –la prolongada resistencia de vastos sectores del Partido Nacional a la existencia del Instituto Nacional de Colonización, creado por los batllistas de la década de 1940–, la sesión no tuvo un cierre formal, ya que debió ser interrumpida tras el desorden generado por un ataque verbal homofóbico del senador interpelante, el nacionalista Sebastián da Silva, al su par frenteamplista Nicolás Viera.
Las consecuencias prácticas de la interpelación no incluyeron modificaciones en la política del gobierno, pero sí dos instancias “judiciales”: la oposición propuso formar una comisión investigadora sobre la compra de la estancia y el oficialismo llegó a considerar iniciar el proceso para sancionar a Da Silva.
Nuestro editorial habla de la calidad de las discusiones en el Senado.
También pasó en estos días
- En Gaza, el ejército de Israel asesinó a cinco periodistas de la cadena Al-Jazeera.
- Aquí, un grupo de intelectuales judíos, entre los que se cuenta la escritora Alicia Migdal y el músico y escritor Leo Maslíah, solicitaron al gobierno la ruptura de relaciones con Israel. “No queremos persecución, sometimiento, ghetto, matanza, apartheid, genocidio, holocausto contra ningún pueblo del mundo bajo ninguna circunstancia, y mucho menos en nuestro nombre”, afirman.
- Finalmente, el gobierno detuvo el acuerdo de la ANII con una universidad de Jerusalén.
- Brasil prepara su respuesta al ataque político-comercial de Estados Unidos, y el gobierno de Trump volvió a tratar de interferir en la Justicia brasileña.
- Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Alaska para hablar del cese al fuego en Ucrania, pero todavía no queda claro qué negociaron.
Para leer (y ver) con tiempo
- Más allá del impuesto al 1%: la economista Andrea Vigorito sobre desigualdad y políticas redistributivas.
- Las derechas quieren volver al siglo XIX y Marcelo Pereira encuentra varias paradojas al respecto, sobre todo en Uruguay.
- En Youtube: el intenso diálogo entre el senador Da Silva y nuestro compañero Martín Rodríguez.