Al igual que en 2022, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este martes el proyecto de ley de eutanasia, que ahora pasó a consideración del Senado, con la expectativa de que tenga un desenlace distinto al de hace tres años, cuando no fue tratado, ya que el oficialismo cuenta con mayoría.

Luego de más de 14 horas de discusión, la iniciativa recibió los votos afirmativos de 64 legisladores en 93 presentes: de la totalidad de la bancada del Frente Amplio (FA), de algunos legisladores del Partido Nacional (PN), del Partido Colorado (PC) y del Partido Independiente. En tanto, Identidad Soberana (IS) y Cabildo Abierto (CA) fueron los partidos que votaron unánimemente en contra del proyecto.

En 2022, el proyecto fue aprobado con 57 votos afirmativos y 39 negativos de un total de 96 representantes en sala. En esa votación y en la de ayer, 22 legisladores estuvieron presentes en ambas, y todos ellos votaron de la misma manera, ya sea a favor o en contra.

La votación en el PN fue dividida, con mayoría en contra. Los blancos que votaron a favor fueron Diego Echeverría, Napoleón Gardiol (suplente de Mario Colman), Fabricio Núñez y Mónica Pereira. El diputado Sebastián Andújar, si bien votó afirmativamente en 2022, finalmente no asistió a la sesión y tampoco se presentó su suplente.

En el PC, cuyo Comité Ejecutivo Nacional resolvió el lunes acompañar la votación del proyecto, la votación se dividió entre 12 votos afirmativos y tres negativos. Levantaron la mano los cuatro diputados de Unir para Crecer, el sector encabezado por Andrés Ojeda: Felipe Schipani, Elianne Castro, Horacio de Brum y Matías Duque; y ocho diputados de Vamos Uruguay, el grupo liderado por Pedro Bordaberry, que se opone a la iniciativa: Jorge Álvarez (suplente de Nibia Reisch), Leonardo Ciuti (suplente de Walter Cervini), Adrián Juri, Marne Osorio, Conrado Rodríguez, Carlos Rydstrom, Walter Verri y Mauricio Viera. En contra del proyecto votaron solamente Gabriel Gurméndez, Juan Martín Jorge y Martí Molins, todos pertenecientes al sector Vamos Uruguay.

En la votación de la legislatura pasada el FA tenía la negativa del diputado Álvaro Lima, quien, en contra del proyecto, se retiró de la sala. Esta vez, la coalición de izquierda aportó los votos de todos sus legisladores presentes para la aprobación de la iniciativa: 47.

El diputado del PI, Gerardo Sotelo, también votó a favor del proyecto, mientras que los legisladores Silvana Pérez Bonavita y Luis Casullo (suplente de Álvaro Perrone), de CA, y Gustavo Salle y Nicolle Salle, de IS, no acompañaron.