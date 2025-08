Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

1.330 personas fueron asesinadas en los puntos de reparto de ayuda humanitaria en la Franja Gaza, desde que la distribución quedó en manos de la Fundación Humanitaria para Gaza, una organización privada que cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Desde octubre de 2023, 60.250 gazatíes murieron a causa de la ofensiva militar israelí, y 147.089 resultaron heridos. Este jueves, 58 exembajadores acusaron en una carta a la Unión Europea (UE) de mantener un silencio cómplice ante la “campaña de violencia y destrucción” que el gobierno de Israel impuso contra los palestinos. Sin dejar de recordar y condenar los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, expresan que también están “siendo testigos” de “una campaña sistemática de brutalización, deshumanización y desplazamiento” contra el pueblo palestino. En este marco, varios países de la UE se sumarían en poco tiempo a los que ya reconocieron al Estado palestino.

En un sentido similar, se pronunció la embajadora de Uruguay en Naciones Unidas, Laura Dupuy, en el marco de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas, organizada por Francia y Arabia Saudita, para encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina. La embajadora dijo que la conferencia “representa una oportunidad impostergable para poner fin a la profunda crisis humanitaria que se sufre en Gaza y avanzar hacia una paz justa y duradera entre Israel y Palestina en base al derecho internacional”. Dupuy sostuvo que Uruguay es un Estado y una nación que “tiene el respeto del derecho internacional” como “su principal punto de referencia en política exterior”, por lo que cuando las violaciones al derecho internacional humanitario “son tan evidentes como las que se vienen registrando” en Gaza y Cisjordania, resulta un “imperativo moral” y “un acto de consistencia básica de la política exterior de un Estado” la condena de los hechos.

En otro orden, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) valoró positivamente la decisión de la Dirección General de Educación Secundaria de revocar las sanciones a los docentes de San José por tomarse una foto contra la reforma Vivir sin Miedo en 2019. Las autoridades entendieron que los docentes fueron juzgados dos veces por el mismo hecho, y para la Fenapes, la resolución es “un duro golpe” a la transformación educativa que impuso la anterior administración.

La primera interpelación a un ministro en lo que va del gobierno de Yamandú Orsi se presentaría formalmente el martes. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, deberá responder por la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). El senador interpelante será el nacionalista Sebastián da Silva, impulsor de la iniciativa y que este jueves “para evitar cualquier tipo de trapisonda, intento de cancelación o chicana berreta previo o durante la Interpelación a Fratti” renunció a la Comisión Fiscal de la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales, entidad con la que tenía vínculo y por lo que fue criticado. Por su parte, Fratti espera que en la interpelación “quede claro cuáles son los modelos de país” y si se quiere o no tener el INC, porque “la discusión de fondo es esa”.

