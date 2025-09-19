En el marco del aviso por tormentas fuertes y muy fuertes emitido este jueves por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este viernes se declaró una doble alerta naranja y amarilla por tormentas puntualmente fuertes y severas que afecta a varios departamentos del país.

Según Meteorología, en zonas de tormenta se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Localidades afectadas por la alerta naranja

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Tacuarembó: Ansina y Pueblo de Arriba.

Localidades afectadas por la alerta amarilla