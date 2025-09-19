En el marco del aviso por tormentas fuertes y muy fuertes emitido este jueves por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este viernes se declaró una doble alerta naranja y amarilla por tormentas puntualmente fuertes y severas que afecta a varios departamentos del país.
Según Meteorología, en zonas de tormenta se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Localidades afectadas por la alerta naranja
- Cerro Largo: Isidoro Noblía.
- Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
- Tacuarembó: Ansina y Pueblo de Arriba.
Localidades afectadas por la alerta amarilla
- Artigas: todo el departamento.
- Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
- Colonia: todo el departamento.
- Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.
- Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: todo el departamento.
- San José: Ecilda Paullier, Kiyú-Ordeig, Mal Abrigo, Rafael Perazza y Villa María.
- Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
- Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
- Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.