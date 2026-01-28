Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En medio de dudas, cuestionamientos y apoyos, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron este martes un convenio marco para desarrollar un plan piloto en el que entre 20 y 30 jóvenes privados de libertad participarán de forma voluntaria en instancias de formación y capacitación junto al Ejército Nacional. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo durante el acto que el gobierno se propuso cumplir con el objetivo de “reconstruir una matriz de protección social que amortigüe las diferencias en la sociedad” y que, en ese marco, “amputarnos la posibilidad de poner al servicio de este fin absolutamente todas las herramientas con las que contamos a nivel institucional es o sería un acto de irresponsabilidad”.

Por su parte, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, señaló que –según un censo realizado por Unicef y Equipos Consultores– 85% de las y los adolescentes del Inisa no terminaron el ciclo básico y que ese porcentaje se mantuvo incambiado desde el último censo de 2018. “Para resolver ese desafío tan complejo tenemos que utilizar todos los recursos que están a disposición y todas las instituciones que están a nuestro alcance”, afirmó, en la misma línea que Lazo, y agregó que en ese sentido “era un absurdo prescindir del Ejército Nacional en esta tarea”.

Dirigentes de la oposición como el senador Javier García, del Partido Nacional, y el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, se manifestaron a favor del acuerdo. Entre los rechazos aparece el del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que en un comunicado consideró “peligroso” que se valore a las Fuerzas Armadas “como un ente de ‘capacitación e inserción social’ para adolescentes privados de libertad” sin “problematizar” el rol que tuvieron “durante nuestra historia reciente, como responsables del terrorismo de Estado, y el gran debe que como institución tienen al día de hoy con nuestra democracia, mientras perpetúan su silencio sobre el paradero de las desaparecidas y desaparecidos”.

En otro orden de noticias, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció una serie de medidas para contener la “apreciación importante” del peso uruguayo frente al dólar registrada en las últimas semanas, atribuida a la “desvalorización del dólar a nivel global”. Entre las acciones presentadas, adelantó que el ministerio negociará “compras a futuro en dólares para enfrentar sus obligaciones en moneda extranjera”.

Por otro lado, el canciller Mario Lubetkin le entregó el borrador del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y la jerarca aseguró que el Parlamento lo va a “apoyar de manera unánime”.

