Este lunes, la diaria informó que más de 20 hectáreas de campo se vieron afectadas por un incendio que comenzó aproximadamente a las 15.30 del domingo en el kilómetro 290 de la ruta 9, cerca de los balnearios de Punta del Diablo y La Esmeralda. En ese momento, las autoridades informaron que las dotaciones de bomberos tenían como foco principal evitar que el fuego cruce la ruta y señalaron que “la cabeza del incendio, en el sentido de propagación del viento”, se desplazaba hacia “la zona de Laguna Negra”.

Con base en las últimas actualizaciones, correspondientes a las últimas horas de la tarde del lunes y la mañana de este martes, la Dirección Nacional de Bomberos comunicó que el objetivo de que el fuego no cruzara la ruta 9 se logró e informó que también “se detuvo la propagación” hacia la laguna.

La afectación, sin embargo, ascendió hasta las 70 hectáreas, aunque no se registraron personas lesionadas ni viviendas involucradas en el incendio. En la tarea colaboraron drones de la Fuerza Aérea con funciones de “reconocimiento aéreo, visualización en tiempo real del comportamiento del incendio, detección de puntos calientes y una mejor planificación de las estrategias operativas”.

“Los flancos derecho e izquierdo se encuentran bajo líneas de control, continuando con tareas de enfriamiento y consolidación del perímetro con la creación de calles cortafuego mediante la utilización de motoniveladoras y retroexcavadoras”, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Sobre las 9.30 de este martes, las autoridades comunicaron que el evento estaba controlado: “En el lugar, las dotaciones continúan trabajando en tareas de liquidación y enfriamiento, a fin de evitar posibles rebrotes y asegurar el perímetro afectado”.

De todas formas, en la zona se mantienen “operativos” los recursos que se habían desplegado para dar respuesta a las llamas y con el objetivo de “realizar recorridas y controles preventivos”.