Durante el fin de semana se registró un conflicto entre un grupo de artesanos y policías en el balneario de La Pedrera, ubicado en el departamento de Rocha. Según el informe policial, al que accedió la diaria, el enfrentamiento se produjo durante la tarde del sábado y dejó un saldo de cuatro personas detenidas junto a un funcionario policial herido, concretamente el encargado de la Seccional 11°. Desde la Federación de Artesanos Callejeros del Uruguay confirmaron a la diaria que desde “ayer en la noche” los individuos se encuentran en libertad y durante la jornada de hoy se reunirán con sus respectivos abogados: según Rocha Noticias, cuentan con medidas limitativas.

“La presencia policial se realizó con el objetivo de prestar garantías a inspectores municipales que realizaban contralor de puestos de venta de artesanos que se encontraban en la vía pública, quienes carecían de autorización para permanecer en ese lugar”, planteó la misiva institucional. El jefe de Policía de Rocha, Claudio Pereira, dijo a Telemundo que el operativo se desarrolló enmarcado en “una solicitud de colaboración” y destinaron dos efectivos en primera instancia, pero llegaron más a medida que se tensó el ambiente.

De esta manera, las autoridades informaron que, tras el diálogo con el trabajador municipal, los vendedores “se negaron a concurrir al sitio que tienen asignado especialmente” —sobre la avenida principal, en la entrada de la localidad— y, tras “horas” de conversaciones, “comenzaron a rodear al personal policial e impedir la circulación, desacatando la orden de retiro, por lo que se originó un forcejeo generalizado”. Eso derivó en las heridas del policía: Pereira declaró al canal que tuvo “lesiones en la rodilla y algún desperfecto en sus lentes”.

La situación terminó con cuatro hombres mayores de edad detenidos y, el domingo, concurrieron a Fiscalía. Lo que se planteó es que el grupo de artesanos incumplió el Decreto Departamental que regula la actividad y, de acuerdo con Pereira, si bien “fueron detenidos por desacato en principio”, aclaró que “la figura delictiva la va a establecer la Fiscalía”.

Material audiovisual que trascendió a las redes sociales dio cuenta de la situación, que involucró empujones e insultos. La Federación de Artesanos Callejeros del Uruguay divulgó varios videos y se expresó en “repudio a los actos de violencia”, además de solicitar una convocatoria para el domingo a las 17.30 frente al Club Social de La Pedrera primero y una concentración a las 18.00 frente a la Fiscalía de Rocha después, con el objetivo de “acompañar la audiencia de los cuatro compañeros injustamente detenidos”.

“Artesanas y artesanos fueron violentamente desalojados y reprimidos por la fuerza policial amparándose en un decreto que no prohíbe la artesanía, sino que regula ferias organizadas”, consignó un mensaje de la agrupación. “La calle es un espacio público; el trabajo artesanal es trabajo digno y vender artesanías no es un delito”, consignó el grupo en redes.

Cruce de versiones entre artesanos y gobierno departamental

El gobierno departamental de Rocha también se expresó al respecto. En un mensaje que divulgaron en sus canales de comunicación, plantearon que la administración realizó, a lo largo de los últimos años, “una actividad de ordenamiento territorial y comercial que incluye a los artesanos y ha instalado ferias artesanales en todos los balnearios donde pacíficamente se ubican año a año para vender sus mercaderías”.

En el caso de La Pedrera y Punta del Diablo, detalló, “se crearon nuevas ferias totalmente gratuitas” que incluyen “bajada de luz y servicios de baños”. “Los locales de La Pedrera están completos, pero la feria permite, por el tamaño de su predio, recibir más artesanos sin problemas”, informó el mensaje institucional.

Según el gobierno departamental, “un pequeño grupo organizado y casi en su totalidad de fuera del departamento ha decidido desacatar las normas municipales en la materia y debido a ello la Intendencia de Rocha denunció el desacato y solicitó el concurso policial previsto legalmente”. Así, señaló que “cuatro inadaptados atacaron a los funcionarios policiales” y evaluaron el trabajo de la fuerza como “ejemplar”, en respaldo a su accionar.

Los trabajadores publicaron una proclama para “realizar algunas aclaraciones para no confundir a la opinión pública”. Entre ellas, aseguraron que “es falso que no haya existido voluntad de diálogo” y aclaró que, por el contrario, “desde hace meses vienen solicitando formalmente ser recibidos por las autoridades departamentales presentando propuestas concretas de ordenamiento, convivencia y trabajo organizado”.

“En lugar de generar una instancia de escucha y construcción colectiva, la respuesta fue el uso de la fuerza del Estado con un despliegue policial desmedido en el espacio público. Esto no es ordenamiento, es intimidación”, aseveró la integrante del sindicato. También cuestionó el señalamiento de que se trate de personas que no son locales y dijo que es “estigmatizante”, así como indicó que el argumento busca “deslegitimar reclamos laborales y dividir”.

“Es grave que se afirme que hubo agresiones sin explicar el contexto completo ni reconocer que el conflicto se genera justamente por la negativa sistemática al diálogo”, cerró.