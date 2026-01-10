En el marco del pronosticado ciclón extratropical, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la tarde de este sábado una doble advertencia meteorológica.

Una de ellas, de color naranja, es por “vientos muy fuertes y persistentes” de “entre 40 y 70 kilometros por hora con rachas de hasta 100 kilometros por hora”. Las localidades afectadas por la alerta naranja son: Atlántida, Ciudad de la Costa, El Pinar, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Luis, Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este y Sauce de Portezuelo.

La otra alerta, de color amarillo, es por “vientos fuertes y persistentes” de “entre 40 y 60 kilometros por hora con rachas de hasta 85 kilometros por hora”. En este caso la advertencia rige para todo el departamento de Montevideo y en el interior del país hay una mayor cantidad de localidades afectadas.

En Canelones: Aguas Corrientes, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Colonia Nicolich, Empalme Olmos, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Migues, Montes, Pando, Paso Carrasco, Progreso, Ruta 74, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

En Maldonado: Aiguá, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, Nueva Carrara, Parque Medina, Pueblo Solís y San Carlos.

En Rocha: 19 de Abril, Arachania, La Paloma, La Pedrera, Puerto de los Botes y Rocha.San José : Capurro, Ciudad del Plata, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

En Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.

En Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

En principio, las dos advertencias de Inumet rigen hasta las 20.00. El instituto comunicó que “se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.