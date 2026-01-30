El barrio Marconi se convirtió en un foco de atención pública durante esta semana en el marco de un operativo policial que tenía como objetivo disuadir las balaceras en la zona.

El miércoles se registró un enfrentamiento a tiros entre la Policía y un hombre de unos 30 años que estaba disparando un fusil de asalto AR-15 en la intersección de las calles Guarapirú y Burgueño. Según Subrayado, el intercambio de disparos ocurrió minutos antes del operativo que ya estaba planificado para la zona y dejó como saldo a dos personas heridas –incluyendo al hombre armado– que fueron derivados primero a la policlínica de Capitán Tula y luego al hospital Pasteur.

El operativo se desarrolló con normalidad. La Jefatura de Policía de Montevideo, conjuntamente con la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Policía Científica y la Dirección General del Centro de Comando Unificado, realizaron múltiples allanamientos en fincas del barrio que derivaron en la detención de un hombre mayor de edad e incautaciones de armas, municiones, dinero y sustancias estupefacientes.

“Luego de un trabajo de investigación e inteligencia, se identificaron diversas viviendas involucradas en los hechos, por lo que se solicitó a la Sede Judicial las órdenes correspondientes para la ejecución del operativo”, consignó la misiva. Concretamente, se incautaron una pistola Glock desarmada y sin numeración, 15 cartuchos, 44 vainas de distintos calibres, 194 gramos de sustancia amarillenta, tres gramos de sustancia vegetal, una balanza de precisión, 11.891 pesos, cuatro teléfonos celulares y dos motos que estaban requeridas.

Durante el acto de imposición en el cargo del nuevo director de la Dirección General de Operaciones Especiales –unidad de élite que actúa únicamente por disposición directa del director nacional y que se presentó el 18 de diciembre–, el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, repasó los hechos y dijo que la situación de la zona “preocupa” porque “ha sido uno de los barrios donde últimamente hemos tenido la mayor cantidad de disparos de arma de fuego y algunos heridos”.

“Este no es un problema de ahora, sino un problema que se viene dando ya desde hace varios años”, aseveró Lotito sobre las balaceras. Dijo que la configuración geográfica complejiza los despliegues policiales y subrayó que junto con “ciudadanos comunes” convive “una importante cantidad de personas con antecedentes penales”: “Creemos que hay un enfrentamiento entre algunos grupos criminales en el barrio, lo que viene dándose principalmente a consecuencia de algunos homicidios”, consignó.

Finalmente, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, afirmó que desde hacía “mucho tiempo” las autoridades estaban coleccionando información para ejecutar el operativo, “a los efectos de poder operar allí tomando como evidencia muchos disparos que hubo en la zona detectados a través de ShotSpotter”, el sistema de micrófonos e inteligencia artificial acústica que el Ministerio del Interior instaló en algunos barrios capitalinos.

“No nos reservamos ninguna unidad cuando tenemos que enfrentar alguna amenaza y, obviamente, obtener los resultados que queremos”, indicó sobre la cantidad de unidades involucradas. “Es una operación que hace tiempo veníamos tratando de ejecutar, y, una vez presentados todos los elementos de convicción suficientes a la Fiscalía, obtuvimos las órdenes de allanamiento y estamos operando en este momento”, acotó el 28 de enero durante la comparecencia ante la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores del ministro Carlos Negro.