Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay se firmó definitivamente el acuerdo comercial que creará “la mayor área de libre comercio del mundo”, después de más de dos décadas de negociación. Asistieron, entre otros, los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Orsi habló en Asunción en la ceremonia de la firma y dijo que “valió la pena sostener la convicción clara de que el Mercosur era el camino del progreso”. “Durante 25 años nuestras naciones eligieron el camino más exigente, el del diálogo persistente, la negociación paciente, la búsqueda de reglas compartidas, aun cuando el contexto cambiaba y el mundo parecía moverse en otra dirección. Los aquí presentes lo sabemos bien: el camino más exigente es el camino del acuerdo”, expresó el mandatario.

Posteriormente, a su regreso al país, Orsi dio una rueda de prensa en la Base Aérea 1 en la que señaló que se abre un proceso “de análisis de cada una de las áreas de la economía” sobre los impactos del acuerdo y el camino de las ratificaciones parlamentarias, para lo cual solicitará al Poder Legislativo uruguayo que la ratificación se dé lo más pronto posible. En este sentido, el Parlamento buscaría formas para acelerar el tratamiento del asunto. Una de las alternativas que se manejan es instalar de forma integrada ambas comisiones de Asuntos Internacionales para recibir a las delegaciones una sola vez.

En entrevista con nuestro compañero Mateo Guarnaschelli, Carlos Clavijo, uno de los representantes del PIT-CNT en el Diálogo Social, contó que, finalizada la etapa de recolección de insumos, ya han propuesto algunos cambios como que el aporte patronal sea en función de la renta y no de la masa salarial, revisar los beneficios impositivos que tienen la salud y la educación privada y también el déficit de la Caja Militar.

Blauco Rodríguez, integrante del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), anunció este domingo que pedirá “la nulidad de la votación de ‘sueldos’ por los cuatro integrantes del directorio, dado que fue contra el propio reglamento vigente del directorio de la CJPPU”. Rodríguez no estuvo durante la votación en la que se aprobó (con cuatro votos positivos y dos negativos) una partida de más de 130.000 pesos por mes para cada director, “con carácter optativo y de percepción voluntaria”. Además, varios integrantes de la oposición pidieron al gobierno la destitución de María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez, los dos directores designados por el Poder Ejecutivo que votaron a favor.

Además, en nuestro suplemento Deporte:

La previa del partido por el último lugar en semifinales de la Copa de la Liga; hoy comienza el Sudamericano de handball en Asunción.

Rómulo Martínez Chenlo opina sobre el combo: televisación, torneos de fútbol de verano y descanso de los jugadores.

Con Facundo Sava, psicólogo social, exfutbolista argentino y ahora entrenador de Sarmiento de Junín, que, junto con Fernando Fabris, publicó el libro Fútbol y psicología social: una filosofía de vida. Por Ariel Scher.

Literaria: Facundo Verdun comenta la tercera edición de Orígenes y desarrollo del fútbol en Uruguay. Nuevas miradas (1870-1924), de Juan Carlos Luzuriaga.

Hasta mañana.