Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Frente a los cuestionamientos que continúan en torno al convenio firmado el martes entre el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente para capacitar a jóvenes privados de libertad en conjunto con las Fuerzas Armadas (FFAA), la líder de la cartera, Sandra Lazo, insistió en que “no es instrucción militar” y “no es adoctrinamiento”. Entrevistada por la diaria, defendió la iniciativa en tanto apunta a la “reinserción” social y educativa de esa población, e insistió en que eso no quiere decir que el gobierno se “olvide de las cuentas pendientes” de las FFAA por los hechos ocurridos en el marco de la dictadura cívico-militar. También aclaró que se trata de un convenio marco y que quedan aspectos por definir.

En conversación con nuestra compañera Yamila Silva Carro, la jerarca dijo que el MDN no será “un escollo” para avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos, analizó el rol de las FFAA hoy y, respecto de las relaciones de Uruguay con otros países en el contexto geopolítico actual, aseguró que “tenemos que tener la independencia de definir dónde, cómo, cuándo y con quién participamos, sin que eso implique que estamos alineados con uno o con otro”. A su vez, dio detalles sobre cómo sigue el proceso con el astillero español Cardama, luego de la decisión del gobierno de rescindir el contrato para la compra de dos patrullas oceánicas tras constatar irregularidades.

En esta edición, de hecho, les traemos algunas novedades acerca del caso porque un periódico de Vigo dio a conocer que el astillero avanzó con más bloques para el primer barco y la quilla para el segundo, mientras que el semanario Búsqueda informó que el segundo aval –la garantía de reembolso– “no constituye una garantía válida”.

Otras cosas que pasaron este jueves en nuestro país: el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que están “muy satisfechos con lo ocurrido en las últimas 36 horas” a raíz de las medidas anunciadas para mitigar la baja del dólar; el presidente Yamandú Orsi partió finalmente rumbo a China con una delegación de 150 personas y la intención de “aumentar el desarrollo comercial y económico”; y legisladores del Frente Amplio y de otros países latinoamericanos adhirieron a una declaración conjunta en contra de la “expansión de la violencia imperial” de Estados Unidos. En tanto, en Venezuela, el Parlamento aprobó una reforma parcial de la ley de hidrocarburos a la medida de empresas petroleras estadounidenses.

