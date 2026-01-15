Este jueves fue el lanzamiento de A Movie con la Escuela, actividad organizada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las salas de cine Movie y Cutcsa, en conjunto con Nuevocentro Shopping –lugar donde se desarrolla–, Ceibal y la Agencia de Cine y Audiovisual del Uruguay (ACAU), en el marco del programa Escuelas de Verano.

En el lanzamiento estuvo la subdirectora general de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la ANEP, Selva Pérez, acompañada por autoridades de Movie, Nuevocentro Shopping y Cutcsa, quienes dieron la bienvenida a los niños y niñas que disfrutaron de una función de cine, algunos de ellos por primera vez.

Esta iniciativa tiene como objetivo invitar a escolares de tercer a sexto grado a funciones de cine gratuitas que se realizarán todos los jueves de enero y febrero, en las que participarán ocho escuelas a lo largo de todo el verano. Serán dos escuelas participantes por cada función, en las que se recibirá aproximadamente a 80 niños.

Las escuelas participantes de esta primera jornada fueron la 55, ubicada en la avenida José Belloni, y la 320, ubicada en Casavalle. pertenecientes a los quintiles 1 y 2, es decir, ubicadas en un contexto socioeconómico vulnerable, son el público objetivo de esta actividad.

Por su parte, Pérez, en representación de la ANEP, dijo a la diaria que “para Primaria, que las infancias vengan al cine es una joya en clave de oportunidad”. “Que el niño venga a un contexto distinto, que disfrute de esa narrativa contada audiovisualmente es una experiencia estética que los va a nutrir de manera integral y que les va a aportar excusas para aprender, excusas para hablar, para hablar con otros, para contarse las historias”, agregó.

A su vez, María José Scremini, gerenta de Marketing de Movie, contó a la diaria que es la primera vez que se lleva a cabo esta actividad en el marco del programa Escuelas de Verano de la ANEP, aunque ya hace varios años que se hace durante el período lectivo en conjunto con las mismas organizaciones. “Este año resolvimos extenderla a las escuelas de verano, para darles una actividad extra y que [los niños] también tengan la oportunidad de venir al cine y disfrutar de la experiencia completa de entretenimiento y cultura”, compartió, y agregó que se espera continuar con estas jornadas de cine durante todo el año.

Por su parte, dijo que es la ANEP selecciona a las escuelas participantes en la actividad cada jueves, mientras que Movie, por su parte, se encarga de recibirlos con pop y una bebida –además de ofrecer las salas de cine– para que los niños y niñas disfruten de la proyección de una película. Por otro lado, la empresa de transporte Cutcsa gestiona el traslado de las escuelas a la sala de cine.

Finalmente, luego de ingresar a la sala de cine, los representantes de las distintas organizaciones invitaron a los niños y niñas –ya bastante entusiasmados– a inaugurar la instancia y disfrutar de la función, que para algunos de ellos representó vivir la experiencia cinematográfica por primera vez.