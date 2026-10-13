Lo que un nuevo Consejo de Ministros nos dejó

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el Poder Ejecutivo enviará esta semana al Parlamento un proyecto de ley para generar una causal de jubilación anticipada a los 60 años, una de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social. La nueva causal jubilatoria permitiría a las trabajadoras y trabajadores de entre 60 y 65 años, con 30 años de aportes, acceder a la jubilación sin importar el tipo de actividad que desempeñaron, explicó Sánchez este lunes tras un nuevo Consejo de Ministros convocado por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Poco después de conocerse el anuncio, varios dirigentes de la oposición criticaron la propuesta. El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó en X que “el gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas”, en referencia al plebiscito de 2024. En la misma red social, el senador nacionalista Sergio Botana afirmó que el gobierno “envió una mentira al Parlamento”, porque a la jubilación a los 60 años con 30 años de aportes “no va a poder acceder la gente de los trabajos más sacrificados”. Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que la iniciativa “no solamente incumple con el plebiscito”, sino que también “va en contra de la demografía del país y de la propia biología de las personas”. “Hay un componente muy tribunero para decirle a la opinión pública que cumplieron con lo que se habían comprometido”, agregó.

Durante el Consejo de Ministros, las autoridades también recibieron al secretario nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González, quien presentó un avance sobre la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y analizaron la disminución de la cantidad de personas y hogares por debajo de las líneas de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026 que recogió el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Sobre esto último, Sánchez dijo que “son datos muy auspiciosos, que, en definitiva, impactan en que un conjunto muy grande de ciudadanos uruguayos han salido de la pobreza”.

En esta edición podrán encontrar además cifras, análisis y los pormenores de un caso concreto que ayudan a dar un pantallazo sobre cómo opera y cómo se aborda en Uruguay el grooming, una modalidad de explotación sexual infantil y adolescente sin contacto físico en la que una persona adulta se acerca a niñas, niños y adolescentes para obtener, comercializar o distribuir material sexual, o concretar encuentros en el mundo físico. Según datos de Fiscalía, desde 2018 se registraron 861 denuncias por este delito en el país y 71,3% de ellas permanecen archivadas.

Fuera de Uruguay, una actualización de la campaña electoral rumbo al balotaje en Brasil, con los discursos de los dos contendientes en el Día de Nuestra Señora Aparecida; los detalles de la causa que investiga al expresidente de Bolivia Evo Morales por el asesinato de tres europeos en Santa Cruz de la Sierra en 2009; y los motivos por los que la Justicia de España ratificó la suspensión del voto para los nacionalizados por la llamada “ley de nietos”.

Hasta mañana.