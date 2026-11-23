El otro camino

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Las listas del lema “Hay otro camino” se impusieron este domingo, tanto en el orden de los trabajadores como en el de las empresas, en las elecciones que se realizaron para renovar las representaciones sociales del directorio del Banco de Previsión Social (BPS), de acuerdo con el recuento primario de la Corte Electoral, con el 95,8% de los circuitos escrutados. En el orden de los trabajadores ganó Lorena Roqueta (lista 15), que obtuvo 436.815 votos (45%), frente a los 356.712 votos (37%) que alcanzó el candidato del PIT-CNT, Carlos Clavijo (lista 11), según mostraba el recuento oficial al cierre de esta edición. Así las cosas, es la primera vez que la central sindical pierde una elección del BPS, tras los triunfos de Ariel Ferrari en 2006 y 2011 y de Ramón Ruiz en 2016 y 2021.

En la elección de los jubilados, la diferencia entre la lista de “Hay otro camino” y la de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) es inferior a la cantidad de votos observados, por lo que el ganador se conocerá una vez que se haya realizado el escrutinio final, que comenzará el martes.

En términos generales, este domingo votó más del 80% del total de habilitados, una de las “participaciones mayores en materia de elecciones de los directores del Banco de Previsión Social en la historia electoral que venimos recorriendo”, calificó el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. La jornada electoral estuvo marcada, entre otras cosas, por las denuncias que presentaron el PIT-CNT y Onajpu ante el organismo electoral por irregularidades en la distribución de las hojas de votación de sus respectivas listas.

Por otro lado, el sábado se reunieron por primera vez los principales dirigentes de Activar, la nueva agrupación del Partido Nacional que lidera el senador Martín Lema. Al finalizar la reunión, Lema señaló en una conferencia de prensa que van a presentar “una agenda de aplicación inmediata, porque las personas necesitan que se pongan en marcha políticas desde ya”. En un documento que compartió el sector, se consigna una serie de planteos, entre los que se destacan propuestas en materia de seguridad y movilidad.

En el plano mundial, les contamos lo que dejó la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Turquía, que terminó este domingo sin acuerdo sobre el uso de combustibles fósiles; una actualización de la crisis política que vive Paraguay, y una puesta a punto de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre en España, donde las encuestas siguen mostrando una clara ventaja del Partido Popular y Vox.

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Hasta mañana.