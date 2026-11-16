Clausura negriazul

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En una tarde que quedará en la memoria de los hinchas negriazules, Liverpool se coronó campeón del Torneo Clausura del fútbol uruguayo tras vencer 2-1 a Danubio, de visitante, de atrás y con un jugador de menos desde los 64 minutos. Los dirigidos por Jorge Fossati iban perdiendo por el gol del franjeado Mateo Peralta a los 23, pero en una épica reacción los de Belvedere –barrio que este domingo cumplió 134 años–, con anotaciones de Rubén Bentancourt y Diego Romero, se llevaron el partido y la copa.

El martes, diputados de la Coalición Republicana que integran la Comisión de Hacienda mantendrán una reunión para alcanzar acuerdos sobre las modificaciones que les propondrán a la bancada del Frente Amplio y al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida presentado por el Poder Ejecutivo. De la suerte de esos cambios dependerá el apoyo que darán los partidos Nacional, Colorado e Independiente en esa cámara, pero es casi seguro que la iniciativa será aprobada con las modificaciones que se vienen anunciando, lo que implicará que vuelva al Senado para su votación definitiva.

Este lunes, y en plena campaña para las elecciones que se celebrarán el domingo 29, el presidente de España, Pedro Sánchez, recibirá a su par de Uruguay, Yamandú Orsi, que viajó para participar en una actividad organizada por Nueva Economía Fórum. Horas antes, Sánchez se reunirá también con Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, aunque no estarán juntos en un acto de campaña como se había anunciado inicialmente.

Pero estos no son los únicos presidentes que se reunirán esta semana que inicia. En una cumbre bastante inusual, se confirmó que el jueves se reunirán en Shenzhen, China, el presidente del país anfitrión, Xi Jinping, y los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin.

Un colectivo de vecinos de Montevideo rechaza las modificaciones impulsadas por la Intendencia de Montevideo al decreto de las directrices departamentales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que pretenden “habilitar ‘enclaves suburbanos’ que autorizan el uso por parques logísticos de contenedores y camiones sobre suelos rurales, ya instalados de forma completamente irregular, aceptando la muerte total de la tierra en aproximadamente 275 hectáreas”, según expresa el texto con el que acompañan la juntada de firmas que vienen realizando.

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