Revocaciones, aprobaciones y una renuncia

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi resolvió revocar la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable por la muerte de Soledad Barrera. Así, se restableció la sanción original de cinco años.

La resolución, firmada por el presidente y por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, hizo lugar al recurso de revocación presentado por Iris Rosario Barrera, madre de Soledad, contra la decisión del MSP del 1° de octubre de 2025. En ese momento, la cartera había confirmado la sanción dispuesta por la Comisión de Salud Pública, pero había reducido de cinco a tres años el plazo de inhabilitación. Uno de los fundamentos centrales de la decisión del mandatario tiene que ver con la aparición de nuevos elementos probatorios que ameritaban reconsiderar la sanción. La madre de Soledad agradeció la medida de Orsi, pero aseguró que “esto no termina acá” y que va por los diez años de inhabilitación, el tiempo máximo que se puede extender la sanción, según dijo a Subrayado.

Por otro lado, fue una jornada de novedades en la Cámara de Diputados, con dos aprobaciones de distinta índole. En primer lugar, y de forma unánime, la cámara baja dio media sanción al proyecto de ley presentado por el diputado blanco Pablo Abdala para que jóvenes que cometieron delitos siendo mayores no vuelvan al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. En segundo lugar, aprobó la conformación de una comisión especial para tratar el proyecto de ley enviado por el gobierno que busca crear una causal anticipada de retiro a los 60 años. La comisión estará integrada por siete diputados del Frente Amplio, dos del Partido Nacional, dos del Partido Colorado, uno del Partido Independiente y uno de Identidad Soberana, mientras que, en el caso de Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone participará como delegado de sector.

Otra de las noticias de las últimas horas tiene que ver con la renuncia de Pablo Genta a la presidencia de la Administración Nacional de Puertos. El organismo portuario informó que el jerarca ahora “liderará los esfuerzos del gobierno nacional para impulsar el proyecto de un puerto oceánico de aguas profundas en el departamento de Rocha”. En el lugar de Genta quedará Gerardo Rey, quien hoy es responsable de la Comisión de Formación del Frente Amplio y durante los primeros gobiernos de la coalición de izquierda se desempeñó primero como director de UTE y luego como titular de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social.

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