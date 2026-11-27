Como en una trinchera

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El último debate previo a las elecciones generales españolas del domingo, celebrado en la noche del jueves, estuvo dominado por los ataques y reproches entre Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, del Frente Amplio. Uno de los momentos más tensos fue cuando Feijóo le dijo a Colau “calladita”, lo que generó la reacción de Sánchez, quien salió en defensa de la política catalana. Ella misma le respondió al líder del PP más adelante, en un tramo en el que habló sobre violencia machista, cuando dijo que no se van a callar “frente a los asesinatos” y que tampoco se van a “conformar” ni a “estar calladita”.

En el bloque final del debate, cada candidato dispuso de un minuto para dar un mensaje a la ciudadanía: Sánchez pidió el voto para que “no gane la involución” y por las “conquistas sociales”; Feijóo se refirió al candidato del PSOE y dijo que “él les pide el voto con miedo; yo les pido el voto con memoria”; Colau aseguró asumir “el máximo compromiso para evitar un gobierno de extrema derecha en este país”, y Abascal hizo un llamado a “frenar la invasión migratoria”. Difícil adivinar si el intercambio logró convencer a algún ciudadano indeciso.

Por otra parte, un documento de Amnistía Internacional publicado el miércoles, en el marco del 25N, afirma que “Israel inflige sin tregua daños repetidos y acumulativos a las mujeres y las niñas de la Franja de Gaza”. En concreto, señala que, además de las muertes, heridas, desplazamientos y falta de acceso a la atención en salud, se “han eliminado las condiciones necesarias” para que “puedan tomar decisiones autónomas sobre el embarazo, el parto y la salud reproductiva”. “Las mujeres y las niñas de Gaza han soportado un ataque implacable contra todos y cada uno de los aspectos de su vida”, afirma, contundente, el informe.

Más cerca, en Argentina, el Senado aprobó la reforma política que, entre otras cosas, elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se deberían celebrar el año que viene. Así las cosas, las disputas por las candidaturas presidenciales y legislativas deberán resolverse mediante acuerdos partidarios, internas cerradas u otros mecanismos que establezcan las propias organizaciones. La decisión representa un problema particular para el peronismo.

Ya en Uruguay, les contamos que la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay realizará este viernes un paro de 24 horas tras la agresión a una maestra a la salida del turno vespertino de la escuela 255 ubicada en el barrio La Cruz de Carrasco. A su vez, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció que a partir del 1° de diciembre se extenderá la vacunación contra el meningococo a los y las adolescentes de entre 15 y 18 años.

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Hasta el lunes.