Tres potencias se saludan

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Por poco menos de una hora, según se anunció, este jueves se reunirán en la ciudad china de Shenzhen, el mandatario anfitrión, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin. La inusual instancia entre los líderes de tres de las principales potencias mundiales, que concentran el 90% del arsenal nuclear global, es comparada con la conferencia de Yalta, en 1945, cuando Iósif Stalin (Unión Soviética), Franklin Delano Roosevelt (Estados Unidos) y Winston Churchill (Gran Bretaña) definieron el mapa de postguerra de Europa, entre otras decisiones. Si bien no hay demasiadas expectativas en lo que pueda surgir del encuentro entre Xi, Trump y Putin, se espera que hablen de las guerras en Irán y Ucrania, del arsenal atómico, y probablemente de algunos recursos energéticos por los que compiten entre sí.

En el plano local, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) se reunirá el sábado con el fin de aprobar el documento emanado del reciente congreso ordinario, que recién esta semana se pudo terminar de redactar. De obtener el visto bueno, el texto servirá para elaborar el Plan Político Nacional de la fuerza política. El documento aborda, entre otros temas, el balance de los últimos años, y al respecto sostiene que hay que superar la existencia de “un gran malestar y desorientación en militantes y adherentes”, que genera “dudas y disconformidades”, que tuvieron que ver con la “falta de coordinación dentro del propio gobierno”, pero también con decisiones del Ejecutivo que “tensionaron el vínculo con la fuerza política”. A nivel estratégico, el FA se propone “reconstruir el bloque social y político de los cambios”, el involucramiento de “las grandes mayorías sociales” y la creación de “nuevas síntesis políticas” mirando las tendencias globales “de este siglo XXI”.

En otro orden, Neltume Ports, accionista mayoritaria de Montecon, presentó este miércoles su proyecto Montevideo Container Terminal, que consiste en una segunda terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. El presidente de la empresa, Richard von Appen, dijo que no pretenden “repartirse lo que hay actualmente”, sino recuperar los 300.000 TEU de carga que el puerto de Montevideo ha perdido y hasta “triplicar la carga que hay hoy día”. La empresa tiene confianza en que si el Estado uruguayo decide abrir un llamado para la instalación de una nueva terminal, ellos van a presentar la mejor oferta.

Para destacar, Uruguay ocupa el primer puesto de América Latina y el Caribe y en el índice del Estado de derecho que mide cada año el World Justice Project, una organización independiente sin fines de lucro, entre 143 países del mundo. Nuestro país mejoró 1% en relación con el año anterior.

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Hasta mañana.