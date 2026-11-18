“Lamentablemente”, la misma tendencia

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y por eso, ayer, el Ministerio del Interior (MI) presentó un informe sobre violencia doméstica y de género que contabilizó que entre enero y octubre de 2026 se registraron en todo el país 34.737 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, lo que representa un promedio de 114 denuncias diarias, una cada 13 minutos. En comparación con el año pasado, las denuncias se redujeron 2,4% (hubo 35.590), pero para la directora nacional de Políticas de Género del MI, July Zabaleta, “lamentablemente” se mantiene la misma tendencia que en 2025. El informe también revela que en 59% de los casos denunciados se registró presencia de niños, niñas y adolescentes.

Luego de que el Congreso de Intendentes resolviera mantener sin cambios el valor de las patentes de rodados, varios legisladores nacionalistas criticaron la decisión. El diputado Sebastián Andújar dijo que hay que dialogar con el organismo integrado por los jefes comunales para encontrar una solución, ya que se ha generado “una injusticia tributaria” porque, tras los cambios en el parque automotor, era el momento de que las patentes fueran “a la baja, como el costo de los autos”. El también blanco Sebastián da Silva dijo que “no puede ser que un auto que vale 5.000 dólares pague una patente como si valiera 15 o 17. Yo no me meto con los presupuestos de las intendencias; ahora, el PN somos todos y los contribuyentes somos todos”.

También en el Parlamento, continúa el tratamiento del proyecto de ley de Universidad de Educación (UNED) que remitió el Poder Ejecutivo. Legisladores blancos y colorados están dispuestos a negociar la aprobación de la iniciativa que necesita dos tercios de los votos de cada cámara por tratarse de la creación de un nuevo ente autónomo. Sin embargo, no están dispuestos a acompañar el cogobierno.

La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica del Ministerio de Defensa y el Grupo Aeropuerto del Uruguay vienen impulsando la instalación de un aeropuerto en Rocha, en medio del Paisaje Protegido Laguna de Rocha y el Área de Manejo de Hábitats y Especies Laguna Garzón, dos áreas protegidas. Los ministerios de Ambiente, de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Intendencia de Rocha debaten sobre la recategorización del suelo, mientras organizaciones de vecinos albergan la esperanza de que la iniciativa sea relocalizada.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Hasta mañana.