La crisis paraguaya y sus ecos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Continúan las repercusiones en Paraguay, que desde la semana pasada atraviesa una profunda crisis política, financiera e institucional después de que se decretó la intervención del Ueno Bank, hecho que derivó en el juicio político y la destitución del expresidente Santiago Peña. Este lunes, en el marco de las investigaciones contra el exmandatario, las autoridades allanaron su mansión privada en Asunción en busca de nuevas pruebas para el caso; el domingo, otro allanamiento en su casa de veraneo, ubicada en la localidad de San Bernardino, terminó con el descubrimiento de una bóveda oculta detrás de una pared falsa, a la que no pudieron acceder por la sofisticación de los mecanismos de seguridad.

Mientras sigue la investigación y la Justicia trabaja para intentar recuperar las millonarias sumas de dinero estatal que había en el banco, el presidente Pedro Alliana nombró como asesor jurídico de la presidencia a Eduardo González –mano derecha del expresidente Horacio Cartes–, renovó a la cúpula del Ejército y les pidió a todos los ministros que pongan sus cargos a disposición.

En el comienzo de la semana, la crisis en Paraguay también tuvo algunos ecos en nuestro país. Por un lado, fue un tema mencionado por el presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, tras ser consultado en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. Después de lamentar la situación que atraviesan “los hermanos paraguayos”, Tolosa afirmó que “el grupo específicamente involucrado en lo que está pasando” en Paraguay “no tiene actividades en Uruguay”. “Ninguna institución uruguaya tiene exposiciones relevantes que hagan temer su estabilidad en este grupo en particular, o en Paraguay en general”, aseguró.

Por otro lado, trascendió que la organización criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ingresó a través de Ueno Bank al menos 4,1 millones de dólares desde Emiratos Árabes Unidos, según informó el diario paraguayo Última Hora.

A nivel de la política local, les contamos los detalles de la reunión que mantuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, con los intendentes Francisco Legnani (Canelones), Ana Bentaberri (San José) y Carlos Enciso (Florida) por el desembarco inminente de la empresa española Solaria para la construcción de un parque tecnológico; y de otro encuentro, esta vez de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, con legisladores oficialistas y opositores, para brindarles información acerca de la investigación de urgencia iniciada por la cartera a raíz de la muerte de tres militares en el marco de una serie de ejercicios del curso de Buzo Táctico en Fray Bentos.

Además, en la sección Trabajo, una nueva entrega sobre las próximas elecciones del Banco de Previsión Social, que se celebrarán el 22 de noviembre. Después de profundizar en cuándo, quiénes y cómo votar, y en los perfiles de los candidatos de las empresas contribuyentes, en esta edición les proponemos conocer los nombres y propuestas de los postulantes de los trabajadores activos.

Hasta mañana.