Una condena y demasiados responsables

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Luego de meses de trabajo conjunto entre las Fiscalías de Delitos Sexuales de 4°, 5° y 6° turno y las unidades policiales, se alcanzó la primera condena por trata con fines de explotación sexual de adolescentes que se encontraban al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La investigación, que se llamó operación Tríada, llevó en setiembre a la imputación de cuatro hombres. El pasado 11 de noviembre, uno de ellos fue condenado a seis años y siete meses de prisión como autor de un delito de trata de personas, asociación para delinquir, almacenamiento de material de contenido de explotación sexual infantil y abuso sexual especial y específicamente agravado, todos en régimen de reiteración real. Las víctimas son cinco adolescentes de entre 13 y 17 años.

La fiscal de Delitos Sexuales de 5° turno, Verónica Bujarín, explicó a la diaria que las distintas fiscalías se encontraban investigando delitos de explotación sexual por separado y, al intercambiar sobre los casos, se dieron cuenta de que una constante era que las víctimas eran adolescentes en situaciones de vulnerabilidad institucionalizadas en el INAU. La investigación reveló, entre otras cosas, que las adolescentes tenían decenas de salidas no autorizadas del INAU. En el marco de esas salidas, eran esperadas por los explotadores sexuales en el entorno del barrio Colón o las iban a buscar directamente a los hogares del INAU para trasladarlas y explotarlas sexualmente.

La abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República Soledad Suárez, que defiende a cuatro víctimas de esta causa, destacó la investigación desarrollada por el 5º turno porque “tiene características particulares que hacen al interés de la evolución en los derechos humanos en la litigación estratégica que llevamos adelante”, pero también por “el compromiso de la Fiscalía con los objetivos de las Naciones Unidas” en materia de trata y explotación sexual, que a su entender estuvo “a la altura las circunstancias”.

En el terreno político, continúan las repercusiones de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que estuvieron marcadas por la derrota, por primera vez, del PIT-CNT en el orden de los trabajadores activos. Un día después de la jornada electoral, Carlos Clavijo, el candidato del movimiento sindical, dijo en un balance preliminar que hubo “un juego más político-partidario que social” y, en una línea parecida, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó que dirigentes blancos y colorados “partidizaron la campaña”.

Por su parte, el actual representante de los empresarios en el directorio del BPS, José Pereyra, impulsor del movimiento Hay Otro Camino, señaló a la diaria que el foco estuvo en “combatir las tres instituciones de 34 años en el organismo: el PIT-CNT, que está desde 1992, la Onajpu [Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas] y las grandes cámaras”.

Además, los detalles de la interpelación que se realizará este martes a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la decisión de reducir de cinco a tres años la sanción a la anestesista Inés Miralles. El diputado interpelante, Federico Casaretto, dijo el lunes que si bien está de acuerdo con la resolución del presidente Yamandú Orsi que restableció la inhabilitación por cinco años, la instancia mantiene su sentido porque “la decisión tiene que hacer que la ministra dé un paso al costado”.

Hasta mañana.