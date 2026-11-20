Hacia la reducción de los riesgos nucleares

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Se reunieron el jueves en la ciudad china de Shenzhen los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump. Tras la instancia histórica, en una declaración conjunta los mandatarios expresaron su voluntad de “entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares” y “su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”. Xi, Putin y Trump manifestaron también su intención de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para que pueda “responder de manera más eficaz a los desafíos globales” y mantener la paz y la seguridad internacionales. Además se comprometieron a garantizar “un flujo de energía estable”, aumentando “la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados”. Por su parte, Xi dijo que la interacción positiva entre las tres potencias “no es una opción, sino una obligación”, y agregó que la historia enseña que “cuando las grandes potencias viven en paz, el mundo es seguro. Cuando las grandes potencias entran en conflicto, el mundo se sume en el caos”.

En el plano local parlamentario, la Comisión de Constitución de Diputados trató y aprobó solo con los votos del oficialismo el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que modifica un artículo de la ley de urgente consideración (LUC) y reduce las penas para ingresar drogas a las cárceles de cuatro a dos años. El argumento del FA es que, por la aplicación de ese artículo de la LUC, “se pasó de 700 a 1.400 mujeres presas y hay 62 niños viviendo con sus madres”. Para el diputado Alejandro Zavala, la actitud de la oposición fue “rara”, ya que él había entendido que “había una disposición a atender el problema”.

También en relación con la discusión parlamentaria, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) propuso quitar del proyecto de ley de competitividad presentado por el Poder Ejecutivo los artículos relativos al instituto, que generaron reparos por parte de funcionarios y algunas organizaciones. En este marco, el INIA señaló que busca “lograr un consenso previo al 30 de junio de 2027, ya sea para promover las disposiciones específicas del INIA mediante un proyecto de ley propio o en el marco de la próxima ley de rendición de cuentas”.

En materia judicial, el militar retirado de la Prefectura Naval Daniel Maiorano fue detenido en Sevilla y será trasladado a Uruguay por Interpol. Maiorano es indagado en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra Daniel Albacete y otros militantes del Partido Comunista, en el marco de la operación Morgan, a finales de 1975, y tenía un pedido de extradición.

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