Trabajo y movilidad

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este jueves hubo reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Yamandú Orsi y luego de la cual fueron voceros los titulares de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. Los ministros explicaron que en la instancia se abordó la reglamentación de la Ley de Empleo Integral y una “puesta a punto” del proceso de diseño de la reforma del sistema de transporte metropolitano.

Sobre el primer tema, se destacó que el lunes a las 13.00 se habilitará la plataforma Integra Empleo, dirigida a las empresas interesadas en contratar personal mediante los incentivos de la ley, y que el miércoles 18 de noviembre se abrirán las inscripciones para la 15ª edición del programa Yo Estudio y Trabajo, que con la nueva ley la franja etaria se amplía desde los 15 a los 24 años. En cuanto al segundo tema, se informó que quedó pronto el decreto reglamentario para la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, cuyo objetivo será “contribuir a la mejora de la movilidad en el área metropolitana”.

Siguiendo con las repercusiones de la revocación por parte de Orsi de la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la sanción contra la anestesista Inés Miralles, ayer renunció el director de Asuntos Jurídicos de la cartera, Martín Esposto. En carta dirigida a la ministra Cristina Lustemberg, argumentó motivos personales para dejar el cargo, pero fuentes consultadas por la diaria expresaron que la renuncia estuvo vinculada a la polémica que generaron los dos informes jurídicos que tuvo el caso.

En otro orden, el Frente Amplio (FA) reunió a la mesa de la agrupación nacional de gobierno con el objetivo de preparar la convocatoria a una instancia similar ampliada para el 12 de diciembre, que analizará “un plan del trienio” del FA “para enfrentar no solo las disputas electorales, sino todo un plan que signifique un desarrollo de la estructura de las acciones de gobierno”, esto es, “la gestión de la política”, según explicó el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira.

En el plano internacional, a propuesta de Uruguay, que preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 24 presidentes de la región –entre ellos, los de Argentina, Brasil y Uruguay– firmaron una declaración para que un latinoamericano o caribeño ocupe la secretaría general de las Naciones Unidas, texto que fue enviado a la presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU, Sanita Pavluta-Deslandes.

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Hasta el lunes.