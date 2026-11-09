Histórica visita

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Tras celebrar una misa en la capital departamental de Florida, en la que llamó a los católicos a transmitir la fe en la familia y la sociedad, este domingo finalizó la histórica visita de León XIV a Uruguay. Juan Pablo II había sido el último papa en visitar el país, en 1987.

El sábado, el único día completo que estuvo en el país, el papa tuvo una intensa agenda que comenzó en Paysandú con la celebración de una misa en la capital del departamento, en la que eligió tres íconos del paisaje y la cultura para predicar: el puente internacional (dijo que hay que ser “constructores de puentes”), los palmares (que viven en comunidad) y el mate (“ritual de la hospitalidad”). Luego el papa volvió a Montevideo para visitar el barrio Casavalle y algunas obras sociales de la Iglesia católica. En el lugar, León XIV destacó la figura del padre Cacho, “que supo tender puentes, derribar muros y generar encuentro”.

Finalmente, el sábado, luego de pasar por la Universidad Católica, el papa encabezó una multitudinaria vigilia en el estadio Centenario, en la que criticó el “avance de la secularización y de una indiferencia religiosa cada vez más extendida”.

La visita del jefe de la Iglesia católica a Uruguay fue calificada de diversas maneras por legisladores. Para el blanco Rodrigo Goñi, “generó una apertura de corazón y de mente”; para el frenteamplista Óscar Andrade, “muchos de los mensajes que trajo el papa son mensajes a suscribir”; para el colorado Felipe Schipani, “dio mensajes interesantes”, y para el frenteamplista Fernando Amado, la visita del papa no se puede desideologizar: “Predicó su visión ideológica, hizo proselitismo con el objetivo de evangelizar y bajó la línea política ideológica histórica de la Iglesia católica, legítimamente”.

A nivel político, la bancada de diputados del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para regular el derecho al trabajo y la formación de las personas privadas de libertad, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, adelantó, en entrevista con Yamila Silva Carro, que antes de que termine el año el Gabinete de Primera Infancia y Adolescencia presentará un plan estratégico que articula una serie de iniciativas.

En el plano regional, y con el expresidente Horacio Cartes intentando dirigir la situación, el flamante mandatario paraguayo, Pedro Alliana, comenzó su gestión en un contexto de crisis, con una huelga de maestros y sin saber aún cuánto es la deuda de Ueno Bank con el Estado. La crisis derivó en la destitución y el encarcelamiento del expresidente Santiago Peña.

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Hasta mañana.