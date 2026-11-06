País y ciencia de luto

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este jueves, a los 44 años, falleció el investigador Gonzalo Moratorio, tras meses de enfrentar un agresivo tumor cerebral. “Gonzalo fue un investigador con una enorme entrega y compromiso con la ciencia, pero también con la convicción de que el conocimiento debía llegar a la sociedad para contribuir a mejorar la vida de las personas. Su trayectoria estuvo marcada por la innovación, la vocación científica y el compromiso con el país. Pero, sobre todo, quienes compartimos el día a día con él recordamos su calidad humana, su entusiasmo, su enorme capacidad para impulsar ideas y su apoyo a las futuras generaciones de científicos y científicas. Hoy despedimos a un gran compañero” fue el posteo del Institut Pasteur de Montevideo en las redes sociales.

Uno de los investigadores más activos en la lucha contra la pandemia por covid-19 fue velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y despedido por cientos de manera directa y por muchos más a través de mensajes en las redes sociales. El presidente Yamandú Orsi, el expresidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Carolina Cosse, otras autoridades de gobierno, referentes políticos y de la academia, colegas y la población en general expresaron mensajes de dolor y congoja, pero a la vez destacaron el compromiso, la entrega y la valentía de Moratorio. El gobierno definió luto nacional para este jueves y viernes.

Su esposa, Natalia Ibáñez, dijo en un discurso durante el velatorio que él “creía profundamente en la ciencia como una herramienta para transformar la realidad” y pidió que “no dejemos de apostar por la ciencia uruguaya, que sigamos valorando a nuestros investigadores, que entendamos que invertir en conocimiento es invertir en nuestro futuro, porque estoy convencida de que ese también sería uno de los mensajes que Gonza querría dejar hoy”.

Este viernes arribará a Uruguay el papa León XIV, máxima autoridad de la Iglesia católica, que permanecerá en el país hasta el domingo. Una encuesta de la Usina dio como resultado que la pobreza y la desigualdad, la paz y los abusos sexuales son los temas que les gustaría a los uruguayos que el papa priorizara en su visita.

En el plano regional, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que presentó renuncia al cargo el jueves por su participación en la quiebra fraudulenta del Ueno Bank, deberá presentarse este viernes en la mañana en el Congreso para ejercer su defensa en el marco del juicio político que comenzó en el Senado, después de que la propuesta fuera aprobada en Diputados.

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Hasta el lunes.