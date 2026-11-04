Teléfono para Donald

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Partido Demócrata logró imponerse en las elecciones de mitad de mandato celebradas este martes en Estados Unidos al obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, según lo que mostraban las proyecciones al cierre de esta edición. Así las cosas, los dos últimos años del gobierno del presidente Donald Trump estarán marcados por las tensiones y negociaciones en un Congreso contrario a sus intereses.

Una de las sorpresas de la noche se dio en el estado de Texas, donde James Talarico, de 37 años, derrotó de manera contundente a su adversario republicano, el fiscal general del estado, Ken Paxton, y se convertirá en el primer senador demócrata texano en 38 años. Otro hito lo protagonizó el demócrata Chris Pappas, de 46 años, que ganó en New Hampshire y es el primer hombre abiertamente gay en ser electo para el Senado.

Trump siguió el recuento de votos desde la Casa Blanca mirando la cadena Fox, aunque a través de varios mensajes que publicó en Truth, la red social de la que es propietario, mostró su molestia con la emisión, que claramente no mostraba lo que él hubiera querido. “El problema son ellos, no yo; mis cifras están mejor que nunca”, llegó a escribir.

En Uruguay, mientras continúa el duelo oficial decretado por el presidente Yamandú Orsi, el senador del Partido Nacional Javier García solicitó que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, comparezca ante el Parlamento en régimen de comisión para informar sobre las muertes del alférez Matías Vasella y de los cabos Juan Rocha y Carlos Leandro Gómez, integrantes del Ejército Nacional, quienes fallecieron el jueves por la noche mientras realizaban ejercicios en el río Uruguay, en el marco del curso de Buzos Tácticos. En una rueda de prensa, el senador dijo que “es de orden” que los legisladores “tengan la información” sobre qué pasó y aseguró que “es una respuesta que requiere la familia, que requieren las fuerzas y que requiere Uruguay” ante “un hecho absolutamente trágico y extraordinario y grave”.

Por otra parte, fue una jornada de medias sanciones en el Parlamento: el Senado aprobó el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio para regular los viáticos que perciben los legisladores y otros funcionarios públicos, mientras la Cámara de Diputados dio luz verde a otra iniciativa, impulsada por una legisladora cabildante y un legislador colorado, que prohíbe fumar en espacios abiertos destinados a actividades recreativas o deportivas para niñas, niños y adolescentes.

Además, más allá de las novedades sobre las elecciones estadounidenses, en nuestro suplemento Mundo:

Hasta mañana.