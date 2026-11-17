Siguiendo los pasos de Lula

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

A menos de dos semanas de las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre en España, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió este lunes la visita de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en un gesto enormemente valorado por el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en una campaña en la que, según los sondeos de intención de voto, no tiene los números a su favor. En ese escenario, Sánchez apeló a Lula por ser un símbolo de la resiliencia de la izquierda luego de la inesperada remontada que logró en las elecciones del 25 de octubre, en las que se impuso sobre el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

“La remontada épica que hiciste en Brasil me lleva a la conclusión de que cuando la izquierda cree en la victoria, pese a los análisis adversos que se puedan hacer, pese a las encuestas adversas que se puedan hacer, al final, si la izquierda cree en la victoria, acaba logrando esa victoria”, le dijo Sánchez a Lula en un video que grabaron durante el encuentro en el Palacio de la Moncloa y que fue difundido por el PSOE. El mandatario brasileño, por su parte, señaló que “es muy importante” que Sánchez gane las elecciones: “Tu victoria es sinónimo de que sigues siendo el único presidente progresista en Europa. Creo que tú eres la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa, ayudándonos a defenderla en América Latina”, expresó.

El otro presidente que se reunió este lunes con Sánchez fue el uruguayo, Yamandú Orsi, en el marco de su viaje oficial a Madrid para participar en un desayuno de trabajo de Nueva Economía Fórum, con el mecenazgo de la empresa española Solaria, que recientemente anunció una inversión de 5.700 millones de dólares en nuestro país. “España y Uruguay compartimos una sólida relación y la voluntad de seguir reforzando nuestros vínculos económicos, comerciales y empresariales”, escribió el gobernante español en X, luego del encuentro. Por su parte, Orsi contó en Instagram que uno de los temas de conversación centrales fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que calificó como “un paso histórico”, y apuntó que, “en un contexto geopolítico complejo y cambiante, fortalecer los vínculos entre Uruguay y España es también apostar al diálogo, la cooperación y la construcción de respuestas comunes”.

Horas antes, en el desayuno de trabajo, Orsi fue consultado acerca de si Uruguay reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y si respalda la pronta celebración de elecciones en ese país. En respuesta, el presidente dijo, desde la campaña electoral, que su posición respecto de Venezuela es que “no funcionaba como una democracia” y consideró que, si el gobierno actual “establece, a partir de la autoridad que tiene –sin duda, real– Delcy, una hoja de ruta, creo que ahí podemos dar un salto, incluso hasta en nuestra gestualidad”. Un poco más tarde, el canciller venezolano, Oliver Blanco, calificó las declaraciones de “injerencistas”.

Además, en esta edición, algunas de las novedades planteadas en el conversatorio “Pistas para comprender la pobreza infantil: las características de los hogares con niños, niñas y adolescentes a cargo”, y los detalles del primer Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral, que considera esta disciplina un derecho de niñas, niños y adolescentes.