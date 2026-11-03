Diputados aprobó prohibición de fumar en espacios abiertos destinados a actividades recreativas o deportivas de menores de edad

La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe fumar o mantener encendidos productos de tabaco en espacios abiertos destinados a actividades recreativas o deportivas para menores de edad. La iniciativa apunta a modificar la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco, de 2008, para incluir como espacio protegido los “espacios abiertos, públicos o privados, con destino a actividades recreativas o deportivas para menores de edad como plazas, parques y otros de similar naturaleza”.

En la exposición de motivos, los diputados firmantes señalan que, en la actualidad, “lamentablemente somos testigos de una práctica que se ha naturalizado como correcta, donde personas concurren a las plazas o parques públicos de todo el país para fumar tabaco o marihuana”, lo que “redunda en un ambiente tóxico y nocivo para todos”. Agrega que “es prioritario que las áreas que los niños, niñas y adolescentes utilizan como recreación o para realizar deporte, sean plazas o parques, se encuentren libres de humo de tabaco, nicotina y marihuana, y que exista cartelería o imágenes donde se detalle la prohibición de fumar”.

En el texto se recuerdan las consecuencias del “aire contaminado con humo de tabaco al cual están sometidos millones de personas, gran parte de ellos niños y niñas”, y se señala que esto es “violatorio del derecho básico de respirar un aire limpio y libre de contaminantes tóxicos y cancerígenos”. “El humo lateral tiene características diferentes al humo exhalado por el fumador, ya que entre las pitadas se produce una combustión del tabaco a menor temperatura que lleva a que dicho humo tenga mayores concentraciones de algunas sustancias tóxicas y cancerígenas”, advierte la exposición de motivos.

El proyecto pasa ahora a consideración de la Cámara de Senadores.