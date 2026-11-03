Primera puesta a punto

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El comienzo de noviembre marcó el mojón de los seis primeros meses de la entrada en vigor del acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), y el Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo informó que los datos disponibles hasta ahora “permiten trazar un panorama inicial sobre el aprovechamiento de las preferencias comerciales”. En este marco, la diaria consultó a representantes de los rubros que concentraron más de la mitad de las colocaciones uruguayas en el bloque europeo: carne bovina, arroz y miel.

Más allá de las especificidades de cada sector, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey; el gerente general de Saman, Diego Nicola, y el presidente de la Asociación de Exportadores de Miel, Christophe Lhéritier, coincidieron en que la falta de un criterio para el reparto de las cuotas a la interna del Mercosur no es el “escenario más óptimo”, aunque Uruguay lo haya aprovechado en algunos casos.

Por otra parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó un decreto para dictaminar dos días de duelo oficial de carácter nacional por los tres militares que fallecieron en la noche del jueves mientras realizaban ejercicios en el río Uruguay. La medida regirá durante este martes y miércoles. Mientras tanto, continúa la investigación para esclarecer qué pasó.

En la sección Justicia les contamos los detalles de la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno que absolvió al militar retirado Adi Bique, que había sido condenado en primera instancia a 25 años de penitenciaría en la causa que investiga el homicidio del militante del Partido Comunista del Uruguay y presidente del Sindicato Único de Transporte Marítimo, Ivo Fernández, ocurrido el 21 de enero de 1976 en el Batallón de Infantería 8 de Paysandú.

En tanto, en Educación, el esfuerzo del Instituto Antártico Uruguayo para impulsar la formación de docentes que “lleve la Antártida a las aulas” y, en Trabajo, la primera entrega de una serie de entrevistas con los candidatos que encabezan las listas para las elecciones del Banco de Previsión Social del 22 de noviembre: en esta ocasión, es el turno de los postulantes de las empresas contribuyentes.

Además, un reportaje que deja al descubierto las fallas del Estado uruguayo en la prevención, la detección y la búsqueda de niñas, niños y adolescentes denunciados como ausentes.

Fuera de nuestro país, una previa de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que se celebrarán este martes, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, se elegirán gobernadores en más de 35 estados y habrá otros miles de cargos locales en disputa. En la víspera de la jornada cívica, el presidente Donald Trump destacó presuntos logros de su administración –en algunos casos con base en mentiras– y atacó a los demócratas, que de acuerdo con las encuestas podrían quedarse con la mayoría de ambas cámaras del Congreso para los dos últimos años de mandato del republicano.

Hasta mañana.