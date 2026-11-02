Gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte de los tres militares

La medida se aplicará el martes y el miércoles; el Ejército informó que la investigación de urgencia solicitada ya se encuentra “en estudio del mando”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó este lunes un decreto para dictaminar dos días de duelo oficial de carácter nacional por los tres militares que fallecieron en la noche del jueves mientras realizaban ejercicios en el río Uruguay.

En el decreto, al que tuvo acceso la diaria, se dispone que a causa de los fallecimientos del alférez Matías Vasella y los cabos Juan Rocha y Carlos Leandro Gómez, todos ellos funcionarios del Ejército Nacional, “la bandera nacional permanecerá a media asta” el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre “en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra”.

A nivel departamental, la Intendencia de Río Negro también dispuso este lunes dos días de duelo. La comuna expresó que “la pérdida de los tres militares ha generado un profundo dolor en la comunidad de Río Negro, que acompaña con respeto y recogimiento este difícil momento”. Además, el gobierno departamental resolvió promover “un espacio simbólico en homenaje que preserve la memoria de estos”.

Los tres integrantes del Ejército Nacional que fallecieron se encontraban efectuando prácticas correspondientes al curso de Buzos Tácticos. Un cuarto efectivo, el teniente Braian Ruiz, fue rescatado y, según informó el Ejército Nacional este lunes mediante un comunicado, ha evolucionado favorablemente “dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta”.

El Ejército Nacional también comunicó que la investigación de urgencia ordenada por el comandante en jefe, Mario Stevenazzi, ya se encuentra “en estudio del mando”.

El viernes, a través de su cuenta oficial de X, Orsi manifestó: “A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas”.

En el ejercicio participaron 20 efectivos y tres instructores; la práctica incluía la utilización común de una linga de varios metros. En una conferencia de prensa, el viernes, Stevenazzi afirmó que “medidas de seguridad había muchas”. “El equipamiento era el normal y adecuado, la autorización de Prefectura estaba dada y las condiciones climáticas estaban dadas”, señaló. No obstante, apuntó que todavía se están investigando las causas de los fallecimientos.