Demostrar resultados concretos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este domingo el acuerdo de libre comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) y el Mercosur entró en vigor en forma bilateral para Uruguay, Noruega e Islandia. Todavía falta que entre en vigor para Suiza y Liechtenstein, los otros dos integrantes del bloque europeo, algo que podría ocurrir para 2027. El canciller Mario Lubetkin dio una conferencia de prensa desde Oslo en la que sostuvo: “Estamos terminando, con todos estos acuerdos ya operativos, un gran año que tiene que demostrar unos resultados concretos, y esos resultados pasan por más fuentes de trabajo, pasan por elevar los aspectos comerciales, pasan por reducir la pobreza”. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que estos nuevos socios comerciales “tienen una capacidad adquisitiva y una solidez muy importante”. Los países del EFTA abarcan una población de casi 15 millones de habitantes y tienen un PIB cercano a 1,4 billones de dólares.

Cambiando de ministerio, el diputado del Partido Nacional Mario Colman pidió la renuncia del subsecretario de Ambiente, Óscar Caputi, por su vínculo con empresas forestales, algo que el legislador calificó como “insostenible”. “Los vínculos empresariales con firmas ligadas a UPM, la información omitida al Parlamento y lo de Bañados de Carrasco, aún sin aclarar, exigen respuestas”, puso Colman en X y anunció que convocará de “urgencia” al titular de Ambiente, Edgardo Ortuño, a la Comisión de Ambiente de su cámara.

Siguiendo en política, el sábado hubo dos actos importantes; por un lado, el Partido Colorado reunió a su Convención Nacional, en la que el expresidente Julio María Sanguinetti se refirió al bicentenario de la colectividad y sostuvo que “no nació para ser el [partido] más viejo, porque no sabía que iba a ser el más viejo, pero sí que iba a ser el mejor, y por algo gobernó 93 años [ininterrumpidos, entre 1865 y 1958] y estuvo en todos los momentos cruciales del país, salvando la república, la libertad y la civilización”.

Por otro lado, el Frente Amplio, en la sede social del Club Atlético Progreso, homenajeó al expresidente Tabaré Vázquez a 22 años de la histórica victoria en primera vuelta de las elecciones de 2004, cuando el oncólogo, en fórmula presidencial junto con Rodolfo Nin Novoa, llegó a más del 50% de los votos emitidos y consiguió por primera vez la presidencia de la República para la coalición de izquierdas. En el acto, la vicepresidenta Carolina Cosse dijo que “Tabaré era enemigo acérrimo de la resignación y siempre nos llamó de alguna manera a no achicarnos cuando nos hablaba de profundizar la política, cuando nos hablaba de ser un mejor pueblo. Seguramente, ‘no te rindas’ es una síntesis de toda su vida”.

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